O colorado entrou em campo com nove desfalques , além de Thiago Galhardo no banco , por preservação. Mas nem por isso deixou de fazer uma boa partida. Com dois gols de Patrick, um de Yuri Alberto, e um contra, do zagueiro do leão, Adryelson, o colorado voltou a marcar cinco gols em uma mesma partida cinco anos e um mês depois .

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Eduardo Coudet comemorou os três pontos fora de casa, dizendo até que se satisfaz mais com o resultado, do que se preocupa com os três gols sofridos . Isso porque, de acordo com o argentino, sempre será preciso aprimorar o trabalho: “É maior a satisfação. Preocupação, não. Sempre há coisas para corrigir. Já me perguntaram vocês se eu preferia ganhar de 1 a 0 ou 4 a 3. E eu disse que gostava mais de ganhar de 4 a 3. De 5 a 3, eu gosto ainda mais”.

“Acho que jogamos o que queríamos. Tem algo que a mim me deixa bem, além da vitória, é que seja dentro ou fora de casa, tentamos sempre jogar com a bola e ser agressivos. Às vezes, sai melhor, às vezes, não. Fizemos um bom jogo. Imagina que por um desgaste, hoje tive que deixar o artilheiro do Brasileirão. Temos gana de brigar pelas primeiras posições. Vai ser duro. É um grupo curto. Se estamos mentalizados, vamos competir em cada jogo”, disse Chacho.

Mas apesar do placar com oito gols, o que marcou mesmo a noite foi o retorno de Rodrigo Dourado aos gramados, 15 meses depois. Recuperado de um edema ósseo no joelho esquerdo, o volante entrou aos 23 minutos da segunda etapa para marcar sua volta com camisa colorada. Chacho ressaltou a importância do volante para e equipe, mas pediu paciência: “É importantíssimo para nós. Você vai vendo como se esforça, vai mudando os treinamentos, se vai adaptando. Falei antes do jogo. Ele se sentia bem. Obviamente sente falta ritmo de jogo. É normal. É um jogador que lê muito bem o jogo. É muito posicional seguramente vai crescendo à medida que some minutos. Temos que ter tranquilidade de não acelerar processos. Com o tempo, vamos ver o melhor Dourado“, finalizou.

Com a vitória, o Inter garante a vice-liderança do Brasileirão com os mesmos 31 pontos do líder Atlético-MG, mas com um jogo a mais. O próximo confronto é no domingo, às 18h15, contra o Vasco, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do campeonato.