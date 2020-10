Inter Com a classificação garantida, Gurias Coloradas vencem o Minas Brasília e conquistam vantagem nas quartas de final do Brasileirão A1

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Mariana Capra / Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Classificadas com uma rodada de antecedência, as Gurias Coloradas superaram o Minas Brasília, na noite desta quarta-feira (14), por 4 a 1, em partida válida pela 15ª e última rodada da primeira fase do Brasileirão A1. Disputada fora de casa, no Estádio Bezerrão, a vitória colorada veio com os gols de Jheniffer e Byanca Brasil, dois de cada. O resultado garantiu ao Inter a terceira posição na tabela, e a vantagem de decidir o mata-mata em casa. Agora, nas quartas, o colorado enfrentará, em confrontos de ida e volta, o Avaí/Kindermann.

A equipe comandada pelo técnico Maurício Salgado entrou em campo já buscando abrir o placar e, logo aos seis minutos, conseguiu, no primeiro gol de Jheniffer. O segundo veio com um lançamento de Shashá, Jheniffer escapou nas costas da zaga e, ao perceber a saída da goleira Thalya, tocou por cobertura. 2 a 0 e fim do primeiro tempo.

Logo no início da segunda etapa, as Gurias Coloradas marcaram o terceiro. Desta vez, Byanca, com passe de Jheniffer, chutou no contrapé da goleira brasiliense e ampliou. O colorado ainda perdeu um pênalti, defendido pela goleira do Minas, Thalya. O quarto gol veio mais uma vez pelos pés de Byanca Brasil, marcando seu segundo na partida, já aos 46 minutos do segundo tempo. O minas descontou com Robinha, que da marca da cal, balançou as redes coloradas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter