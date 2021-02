Tecnologia O iPhone 12-S deve chegar ao mercado com tela mais “espaçosa” e erro corrigido

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Rumores sugerem que o novo modelo deve ser reduzido na altura. (Foto: Reprodução)

O iPhone 12-S (ou “13”, como poderá ser chamado) deve chegar ao mercado com uma tela mais “espaçosa”. O sistema de reconhecimento facial do próximo celular da Apple deve sofrer mudanças que permitam um notch menor, liberando mais espaço na parte superior. A expectativa é que o smartphone tenha design parecido com o iPhone 12 , mas com recorte reduzido.

Também cogita-se que os aparelhos da safra de 2021 ainda possam vir com scanner LiDAR e estabilização óptica de imagem, além de maior abertura das lentes das câmeras traseiras.

Atualmente, o notch dos iPhones abriga diversos sensores e receptores. O Face ID, por exemplo, utiliza três módulos, sendo uma câmera infravermelha, um emissor infravermelho e um projetor de pontos, que lê o padrão projetado no rosto do usuário.

Para reduzir o recorte do novo iPhone, é provável que a Apple integre estes três componentes em um único módulo, reduzindo o tamanho do sensor. O conjunto funcionaria como um sensor LiDAR, presente na traseira dos modelos iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

De acordo com rumores, o notch do iPhone 12S deve ser reduzido na altura, ou seja, no tamanho vertical, mas o comprimento deve permanecer o mesmo. O novo módulo de câmera Face ID deve ser fornecido pela Foxconn e pela LG Innotek, com sede na Coreia do Sul, enquanto os módulos da câmera frontal devem vir da O-Film. Todos os modelos de iPhone 12S devem trazer esta mudança.

Mais detalhes

Outra especulação diz respeito a melhorias nas câmeras traseiras. A abertura da lente ultra wide deve passar de f/2.4, no iPhone 12, para f/1.8. Esta mudança permitiria a entrada do dobro de luz, permitindo fotos mais nítidas e limpas em ambientes com pouca luz.

É esperado também que toda a linha do iPhone 12S contará com o scanner LiDAR, não apenas os modelos Pro. Além disso, podem trazer mudanças no número de elementos na caixa de lentes traseiras, que deve passar de cinco para seis. O objetivo da Apple é reduzir a distorção das imagens, especialmente nas lentes grandes angulares.

As expectativas aponta, ainda, que a grande-angular venha com foco automático, pela primeira vez. A lente atual tem foco fixo e a mudança poderia ser útil para imagens feitas a distâncias mais próximas.

Já a estabilização óptica de imagem (OIS) também deve estar presente em todos os novos modelos. A tecnologia de estabilização com deslocamento do sensor é exclusiva do iPhone 12 Pro Max atualmente, recurso que reduz ainda mais o risco de fotos tremidas ou borradas.

Esta não é a primeira vez que rumores apontam para um notch menor no iPhone. A Apple utiliza o mesmo tamanho de recorte de tela desde o iPhone X, lançado em 2017.

Para a chegada do iPhone 12, era esperado que a marca da maçã reduzisse o tamanho do sensor de reconhecimento facial para ocupar menos espaço, o que não aconteceu. Agora, pode ser que a empresa presidida por Tim Cook deixe esta característica para os modelos de 2021.

