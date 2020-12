Brasil O iPhone 7 está dois mil reais mais barato. Veja se vale a pena

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Preço está na faixa de R$ 4.300. (Foto: Reprodução)

O iPhone 7 Plus foi o celular mais avançado apresentado pela Apple em 2016. O smartphone surge como uma opção mais barata em relação aos lançamentos recentes da empresa da maçã. Ele é uma versão turbinada do iPhone 7 e estreou o recurso de câmera dupla entre os iPhones. Apesar do design antigo, o telefone ainda roda o mesmo iOS 14 do iPhone 12.

O aparelho da Apple foi apresentado pelo preço sugerido de R$ 4.099, mas ficou mais caro e é possível encontrá-lo na faixa de R$ 4.300. Mesmo quatro anos após o lançamento, o celular ainda figurou entre os mais buscados da Black Friday 2020 e os consumidores se perguntam se ainda vale a pena comprar o iPhone 7 Plus. Confira a seguir os detalhes da ficha técnica.

Tela e design

O iPhone 7 Plus apresenta um design mais antigo que já foi abandonado na indústria de celulares. Ele traz bordas bem grossas que ocupam grande parte da porção frontal do aparelho. Os iPhones atuais adotam o notch para tentar aproveitar melhor o display do aparelho.

O celular da Apple ainda tem traseira construída em metal, material que tende a ficar com menos marcas de dedo que o vidro utilizado no iPhone 8 Plus em diante. O smartphone foi lançado nas cores ouro rosa, dourado, prateado, preto fosco e preto brilhante, Além disso, ganhou ainda uma versão vermelha em 2017.

Outro diferencial é a presença do antigo botão Home, que aloca o leitor de impressões digitais, chamado de Touch ID. Atualmente os smartphones da Apple abandonaram este tipo de biometria para adotar o Face ID, tecnologia de reconhecimento facial para desbloquear o aparelho. O iPhone 7 Plus também tem resistência à água e poeira por conta da certificação IP67.

Na tela, o aparelho traz um painel IPS LCD de 5,5 polegadas e resolução Full HD+ (1920 x 1080 pixels). Apesar das bordas grossas e defasadas, o visor ainda deve entregar alta qualidade e nitidez na reprodução de filmes e jogos.

Câmeras

O iPhone 7 Plus traz uma câmera dupla traseira de 12 MP: uma principal com abertura de f/1.8 e outra teleobjetiva com f/2.8. Apesar de serem consideradas satisfatórias para os padrões atuais, as câmeras não trazem recursos modernos como o modo noturno, que auxilia em fotografias à noite, e nem uma lente ultra wide para capturar fotos mais amplas.

A câmera frontal tem resolução de 7 MP (abertura de lente f/2.2) e tende a garantir boas selfies. Ela filma em Full HD (1080p), enquanto a câmera traseira pode gravar vídeos em resolução 4K (2160p, 30 fps).

Desempenho e armazenamento

Mesmo antigo, o iPhone 7 Plus deve rodar bem praticamente todos os aplicativos disponíveis na App Store. Isso porque o A10 Fusion e a arquitetura de 64 bits ainda são de ponta considerando modelos da atualidade. A Apple não divulga a capacidade exata de memória RAM, mas sites especializados dão conta de que o aparelho tenha 3 GB.

O ponto negativo fica para o armazenamento, que começa em 32 GB. No entanto, o telefone tem opções de até 256 GB. A partir do iPhone 8 a memória mínima dos iPhones passou a ser de 64 GB.

Bateria

A Apple também não revela a capacidade exata de bateria do iPhone 7 Plus, mas dados oficiais afirmam que a bateria do dispositivo é capaz de oferecer até 13 horas de acesso à internet via conexão 4G e 15 horas quando conectado ao Wi-Fi. Especialistas da indústria de celulares calculam que o smartphone tenha um componente de 2.900 mAh, o que o coloca atrás da maioria dos aparelhos atuais neste quesito.

Versão do sistema

A Apple é conhecida por liberar atualizações para os celulares por muito tempo. No caso do iPhone 7 Plus, o modelo foi lançado oficialmente com o iOS 10, mas ainda é compatível com o iOS 14, versão mais recente do software da companhia de Steve Jobs. A expectativa é que ele também receba o vindouro iOS 15 em 2021.

Entre os principais recursos da atual versão estão a Biblioteca de Aplicativos como uma espécie de gaveta para administrar os apps instalados no celular e os widgets na tela inicial.

