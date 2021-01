Esporte O jogador Valdívia, do Avaí, deixa partida no intervalo ao ser comunicado que testou positivo para Covid-19

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

Meio-campista atuou normalmente no primeiro tempo do jogo contra o CSA. (Foto: Divulgação)

O meia Valdívia, do Avaí, foi substituído no intervalo do jogo contra o CSA, em Alagoas, pela Série B, por ter testado positivo para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O jogador atuou normalmente por 45 minutos já estando infectado.

O clube foi comunicado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apenas durante a partida que o jogador está com o coronavírus. Assim que chegou aos vestiários, o meio-campista foi avisado pelo clube e deu lugar a Renato no segundo tempo. Ele está assintomático.

Segundo o Avaí, Valdívia testou negativo para o duelo com o CSA. No sábado pela manhã, os jogadores foram submetidos a novos testes, agora para o confronto com o Juventude, na terça-feira, em Florianópolis. O resultado saiu com a partida em Alagoas em andamento.

De acordo com a CBF, todos os jogadores inscritos na competição terão que ser testados a cada rodada, com 72 horas de antecedência a cada partida. Até mesmo os que não serão relacionados para os jogos.

A Confederação Brasileira de Futebol ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Questionado sobre o risco de contaminação aos jogadores do CSA, o técnico Mozart se recusou a responder durante a coletiva de imprensa após a partida. O clube disse que a questão é de responsabilidade da CBF e do Avaí.

O Avaí estuda o que fazer para isolar Valdivia do restante do grupo. A tendência é de que o jogador fique isolado em Maceió por dez dias até que faça novos exames para poder ser autorizado a retornar a Florianópolis.

