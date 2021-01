Futebol Peglow destaca relação com Abel e projeta confronto contra São Paulo: “A gente vai fazer uma final lá dentro”

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Após ter feito mais um gol com a camiseta colorada (o primeiro no Beira-Rio), na vitória de ontem (18) diante do Fortaleza, Peglow falou em entrevista coletiva sobre a importância da vitória e a relação com o técnico Abel Braga:

“A gente sabia que tínhamos que ganhar para encostar no líder. A gente mostrou poder de reação depois do empate, a gente ta muito feliz com a vitória e vamos pensando jogo a jogo.”

“Ele (Abel) sempre conversa com os jogadores mais jovens, sempre nos da confiança. Pra ele não tem diferença se é o mais novo ou o mais velho, e a gente precisa disso.”

O atacante colorado que fez ontem o seu segundo gol no profissional, também falou sobre o confronto diante do São Paulo na próxima quarta-feira (20), que valerá a liderança do Campeonato Brasileiro:

“A conversa sobre o jogo do São Paulo vai começar hoje. A gente vem pensando jogo a jogo, o Grenal vamos pensar só depois, primeiro o São Paulo, a gente vai fazer uma final lá dentro como em todos os jogos.”

O Inter enfrenta o São Paulo na próxima quarta (18), às 21h30, no Morumbi. Se vencer, o Inter assume a liderança do Campeonato Brasileiro, chegando aos 59 pontos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol