Rodrigo Moledo passa por cirurgia com sucesso e deixará o hospital nessa terça-feira

O zagueiro colorado Rodrigo Moledo passou por um procedimento cirurgico no joelho direito para reconstrução do ligamento cruzado posterior, nessa segunda-feira (18), pela manhã. A cirurgia foi um sucesso e o jogador receberá alta nessa terça-feira (19).

A lesão do defensor, constatada na última quarta-feira, o afastará dos gramados por um período de seis a oito meses . O jogador de 33 anos, segundo o Inter, apresentou o problema durante a vitória por 2 a 0 sobre o Ceará.

No entanto, sem se queixar em demasia de dores ou inchaço no local, acabou liberado para participar da vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, na 29ª rodada do Brasileirão. Dias depois, precisou realizar exame de imagem que detectou o problema.