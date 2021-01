Inter ”Pensamento de título existe e vamos lutar jogo a jogo”, ressaltou Patrick

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

Um dos protagonistas da vitória do Inter sobre o Fortaleza, em um placar de 4 a 2, Patrick concedeu uma entrevista coletiva na tarde dessa segunda-feira (18). Com uma sequência forte de jogos decisivos e confrontos diretos, o Inter encara a reta final do Brasileirão com foco no título, que é pensado dentro e fora de campo no clube.

“Acho que é mais o trabalho mesmo, está todo mundo na cabeça no mesmo objetivo e isso também facilita as coisas. São dois jogos difíceis. A preparação é a mesma, a gente tem se preparado jogo a jogo.“, disse o meio campista.

Atuando bastante pelo lado esquerdo do campo, Patrick tem auxiliado tanto defensiva como ofensivamente, muitas vezes sendo citado como ótimo jogador pelos companheiros. Como foi o caso do lateral esquerdo Moisés, que ressaltou o entrosamento entre os dois e como isso tem ajudado no sistema defensivo e nas construções de jogadas.

“Tanto os atacantes como os zagueiros são responsáveis pela marcação e pelo ataque da equipe. A gente trabalha muito isso na semana para sermos uma equipe uniforme, tanto na defesa quanto no ataque. Eu procuro sempre fazer o meu trabalho, eu tenho as minhas características bem desenhadas.”, pontuou.

Agora, o Inter tem um duelo decisivo contra o São Paulo na quarta-feira (20), brigando por um lugar no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no Morumbi. Já no final de semana, tem clássico Grenal no Beira-Rio.

