Lair Ribeiro O know-how do sucesso

Por Lair Ribeiro | 14 de agosto de 2022

O know-how do sucesso envolve cinco atributos: autoestima, comunicação, metas, atitude e ambição.

Autoestima

A primeira grande característica das pessoas que sabem viver e, portanto, são bem-sucedidas, é a elevada autoestima. Se­ você não gosta de si mesmo, o mundo também não vai gostar. Nós vamos lidar longamente com este assunto no próximo capítulo.

Comunicação

Outro importante ingrediente para o sucesso é a comunicação. Essencial, tanto para o sucesso pessoal quanto pro­fis­sio­nal, a comunicação, infelizmente, não é ensinada nas escolas. Em geral, as pessoas são autodidatas em comunicação ou aprendem a comunicar-se por imitação ou osmose.

Na era da agricultura, mandava quem tinha terras. Na era industrial, mandava quem tinha dinheiro. Na era da informação, manda quem tem informação. Mas a informação, para ser válida, precisa ser comunicada.

Metas

Pessoas bem-sucedidas sabem o que querem. Elas têm metas e sabem a importância de sonhar. O segredo do sucesso é muito simples: sonhar de noite e trabalhar de dia. Se você só sonha, não resolve. Você tem que deixar a imaginação trabalhar. Todas as grandes invenções vieram da imaginação.

Há pessoas que sonham a vida inteira e nada acontece. Por que será? Porque, além de sonhar, elas têm de saber o que querem.

E como se transforma um sonho em meta? Estipulando uma data. (Para saber como transformar uma meta em realidade, esteja atento aos próximos artigos!)

Atitude

O mais importante para você ter sucesso na vida é a sua atitude. Napoleon Hill comprovou que, diante de um copo com água até a metade, pessoas bem-sucedidas tendem a dizer que o copo está meio cheio, e não meio vazio. Ou seja, elas veem a parte positiva. Tudo na vida tem dois lados, e você vai ver que é possível melhorar a sua atitude.

Todos os milio­nários que Hill entrevistou trabalhavam bas­tante. Afinal, para ter sucesso é preciso trabalhar. Mas, os operários de fábricas também trabalham bastante…

Trabalho é uma característica importante do sucesso, mas sozinho não re­solve.

Ambição

A última das características mais importantes entre as pessoas bem-sucedidas é a ambição.

Ambição e ganância não são a mesma coisa. Am­bição é um direito do ser humano. Existe uma palavra japonesa, kaizen, que define bem o que é ambição: melhora contínua.

Hoje, melhor que ontem; amanhã, melhor que hoje.

Quem tem essa programação mental, faz a diferença.

Se o cérebro fosse um computador, ele seria hardware, ou seja, o equi­pa­mento; e as idéias seriam o software — o programa que vai comandar o equipamento. Ninguém nasce gênio. Naturalmente, algumas pessoas são mais habilidosas para certas coisas do que para outras, e isso pode representar uma vantagem na vida delas. Mas, mesmo as pessoas que vêm ao mundo com um po­ten­ci­a­l maior, se não tiverem uma boa “programação” podem acabar anulando essa van­tagem.

Por falta de programação, muitas dessas pes­soas acabam fazendo um aproveitamento medíocre de sua capa­ci­dade mental. Elas acabam se tornando menos “in­te­ligentes” que outras, com menor potencial, mas que sabem apro­veitar melhor a capacidade mental de que dispõem.

