Esporte O Leicester empatou com o Manchester United no Campeonato Inglês. Líder na tabela, o Liverpool agradece

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Resultado manteve as duas equipes próximas do topo da tabela. (Foto: Manchester United/Twitter)

Em uma partida movimentada neste sábado (26), as equipes do Leicester e do Manchester United empataram em 2 a 2 na Premier League, o Campeonato Inglês de futebol. O resultado beneficiou o líder, Liverpool, já que os dois rivais não se aproximaram.

Esse foi o primeiro empate do Leicester na temporada, chegou a 28 pontos (segundo lugar), enquanto o Manchester United foi a 27 (terceiro). Já o Liverpool totaliza 31 pontos e ainda joga na rodada contra o West Brom, às 13h30min (horário de Brasília) deste domingo.

A partida

O Manchester United abriu o placar , aos 22 minutos do primeiro tempo no King Power Stadium, que não contou com presença de público. Após um passe de carrinho de Bruno Fernandes, Marcus Rashford chutou sem chances para Schmeichel.

Detalhe: na comemoração do gol, o áudio ambiente captou o seguinte comentário do volante brasileiro Fred (ex-Inter de Porto Alegre) para o meia português: “que assistência m*&%$!”.

Com 23 anos e 56 dias, Marcus Rashford se tornou o terceiro mais jovem jogador a marcar 50 ou mais gols pelo Manchester United na Premier League. Apenas Wayne Rooney (22 anos e 157 dias) e Cristiano Ronaldo (22 anos e 341 dias) alcançaram o feito com menor idade.

No entanto, aos 30 minutos Bruno Fernandes fez uma “m” de fato. O ex-jogador do Sporting saiu jogando errado e a bola sobrou para o meia Harvey Barnes, que soltou a bomba de fora da área e igualou o marcador para as Raposas.

Aos 33 do segundo tempo, Cavani, que entrara minutos antes no lugar de Martial, deu linda assistência para Bruno Fernandes entre os zagueiros. O português, com tranquilidade, botou no fundo da rede no que parecia ser o gol da vitória.

Parecia. Afinal, do outro lado, o Leicester tinha Jamie Vardy. O artilheiro recebeu cruzamento de Pérez e, com oportunismo, igualou aos 39 (Após a partida, a Premier League deu gol contra para o zagueiro Tuanzebe por conta de um leve desvio).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte