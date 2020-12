Esporte O PSG entrou na disputa com o Barcelona pela contratação do atacante holandês Depay

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atleta de 26 anos atua desde 2017 no Lyon. (Foto: Divulgação/Lyon)

Informações extraoficiais indicam que o PSG (Paris Saint-Germain), da França, entrou na briga com o Barcelona, da Espanha, pela contratação do atacante holandês Memphis Depay, do rival Lyon, na próxima janela de transferências.

De acordo com veículos da imprensa esportiva como o jornal “France Football”, a equipe do brasileiro Neymar teria passado a encarar o negócio como vantajoso ao avaliar o pedido do atual clube do atleta.

Com direitos federativos avaliados em cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões, valor baixíssimo para os atuais padrões europeus), Depay completará 26 anos de idade no dia 13 de fevereiro. Ele foi revelado em seu país pelo PSV Eindhoven, que em 2015 o negociou com o Manchester United (Inglaterra), onde permaneceu por dois anos até seguir para o Lyon.

O alvo do interesse de franceses e catalães já teria conversado inclusive com o seu compatriota Gregory van der Wiel, ex-PSG, para saber como é a vida em Paris e as características do clube. Consta que o atacante mantém uma ótima relação com o camisa 10 brasileiro – ambos costumam demonstrar carinho mútuo antes e depois das partidas em que se enfrentam no campeonato francês.

Barcelona

O Barcelona aparece como principal concorrente nessa disputa. O time do argentino Lionel Messi já está em contato com Depay desde a última janela de transferências e continuam sendo os favoritos como novo endereço de trabalho do atacante holandês.

Outro “lobby” que contribui para o interesse dos catalães pelo jogador tem partido do próprio técnico Ronald Koeman, também holandês e que não esconde a sua admiração pelo futebol do conterrâneo.

Como fato negativo observado pela imprensa espanhola, muitos torcedores do Barcelona não seriam favoráveis ao negócio. Motivo: eles acreditam que não a equipe não precisa de um novo nome no ataque.

Nos últimos dias, um outro candidato apareceu: a Juventus, da Itália. A equipe conta com o português Cristiano Ronaldo na posição e considera que Depay poderia ser um acréscimo com potencial de sucesso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte