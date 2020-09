Brasil O Magazine Luiza só aceitará negros no seu próximo programa de trainee

19 de setembro de 2020

Empresa visa levar negros a cargos de liderança. (Foto: Divulgação)

No ano em que os movimentos por inclusão e diversidade ganharam importância inédita, o Magazine Luiza abriu as inscrições para seu programa de trainees de 2021 – e vai aceitar apenas candidatos negros. “O objetivo do Magalu com o programa é trazer mais diversidade racial para os cargos de liderança da companhia, recrutando universitários e recém-formados de todo Brasil, no início da vida profissional”, diz a empresa.

Para a consultora e professora de MBA na área de Recursos Humanos, Jorgete Lemos, a iniciativa vem em um momento no qual as diferenças sociais e raciais ficaram escancaradas, tanto em razão da pandemia, quanto em virtude das manifestações antirracistas americanas. Movimentos como o Black Lives Matter voltaram com força em todo o mundo este ano, após o assassinato do americano George Floyd.

Além de estar atenta ao movimento, o Luiza também terá ganhos na ponta do lápis, dizem especialistas. “As empresas favorecem seu próprio negócio quando reduzem a desigualdade”, afirma Lemos. Vários estudos acadêmicos comprovam os ganhos financeiros quando o quadro de empregados é mais diverso. Além disso, para ela, o desenvolvimento econômico do País só virá quando a população negra for incluída economicamente. “Estamos falando de cerca de 57% da população”, diz.

A professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pesquisadora em racismo e seus efeitos no Mercado de Trabalho, Alessandra Benedito, chama a atenção para o fato de que processos deste tipo procuram ajudar o crescimento profissional dos jovens contratados. “Não pode haver um teto de vidro para eles nas organizações”, diz.

Foi o que motivou a iniciativa da rede varejista. Atualmente, o Magalu tem em seu quadro de funcionários 53% de pretos e pardos. Mas apenas 16% deles ocupam cargos de liderança. “O alerta despertado por essa baixa participação fez com que o Magalu decidisse atuar, oferecendo oportunidades para quem ainda está começando a carreira”, diz a companhia.

Benedito diz que, mesmo com a mudança de cultura de muitas empresas, ainda há quem trabalhe contra ações do tipo. “A sociedade está polarizada. Há pessoas lutando pelo ‘direito de discriminar'”, diz. Para ela, ações afirmativas são, por natureza, temporárias, com o sentido de reduzir desigualdades históricas. “Ações afirmativas não são permanentes. Devem existir enquanto existe o processo de exclusão”, diz.

As inscrições para o programa de trainee do Magalu já estão abertas e aceitam candidatos formados entre dezembro de 2017 e dezembro 2020, em qualquer curso superior. O conhecimento em língua inglesa e experiência profissional anterior não fazem parte dos pré-requisitos para a seleção. Candidatos de todo o Brasil podem participar, desde que tenham disponibilidade para se mudar para São Paulo. Caso o selecionado seja de fora da cidade, receberá um auxílio mudança.

O processo seletivo será dividido em seis etapas. A seleção começará com testes online, em seguida, eles passarão pela etapa que consiste na gravação de um vídeo de apresentação profissional e por entrevistas com o departamento de recursos humanos. Aqueles que seguirem no processo, serão entrevistados por diretores de área e, depois, pela Diretoria Executiva. Os finalistas participarão de uma conversa com o CEO da empresa, Frederico Trajano.

O programa de trainees 2021 foi desenvolvido em parceria com as consultorias Indique Uma Preta e Goldenberg, Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), Faculdade Zumbi dos Palmares e Comitê de Igualdade Racial do Mulheres do Brasil.

Confira:

Salário: R$ 6.600,00 + Bônus de contratação de 1 salário

Plano médico e odontologico

Gympass

Desconto em produtos

Home office híbrido

Frutas no escritório

Liberdade pra se vestir como quiser

Previdência privada

Bolsa inglês, além de uma grade de desenvolvimento exclusiva para aceleração de carreira do trainee com Job Rotation e de sessões Mentoria

