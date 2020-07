Esporte O Manchester United entra na briga para contratar Thiago Alcântara

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

O brasileiro naturalizado espanhol se transferiu ao Bayern de Munique em 2013. (Foto: Reprodução)

Um dos nomes mais cobiçados no mercado de transferência para a próxima temporada é o de Thiago Alcântara. O brasileiro já expressou o desejo de sair do Bayern de Munique e respirar novos ares. Até o momento, o Liverpool era o favorito para contratar o atleta. No entanto, o Manchester United entrou na disputa, segundo o diário espanhol “Marca”.

Na última semana, o CEO do clube, Rummenigge, afirmou que o meio-campista pretende deixar a equipe bávara. Neste sentido, o contrato do jogador termina em junho de 2021 e o Bayern não quer perdê-lo de graça. Com isso, a operação com o Liverpool deve girar em torno dos 35 milhões de euros (R$ 208 milhões).

Ainda segundo a publicação, a equipe de Solskjaer não só demonstrou interesse, como permanece monitorando o atleta caso ele não chegue a um acordo com os Reds. Vale lembrar que quando o filho do tetracampeão Mazinho jogava pelo Barcelona, em 2013, o United também tentou negociar com o atleta, mas o time alemão levou a melhor.

Formado nas divisões de base do Barcelona, o brasileiro naturalizado espanhol se transferiu ao Bayern de Munique em 2013. Na equipe bávara, ele participou das conquistas de sete Campeonatos Alemães, três Copas da Alemanha e um Mundial de Clubes da Fifa. Ao todo, foram 230 partidas com 31 gols com a camisa dos bávaros.

James Rodríguez

Após desabafar no mês passado sobre estar no Real Madrid contra a sua vontade, James Rodríguez pode, finalmente, deixar o clube. De acordo com o jornal ‘Express’, da Inglaterra, o Manchester United teria aceitado negociar com os merengues caso o valor pedido seja diminuído. O Everton seria mais um clube interessado no colombiano.

O interesse do United no meio-campista não é recente. Ainda no comando técnico de Alex Ferguson, em 2010, Rodríguez entrou na mira do time após se destacar no Porto, de Portugal.

Sua chegada ao Real Madrid foi badalada, após a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, em que ele foi o artilheiro registrando seis gols em cinco jogos. Contudo, na Espanha, ele não conseguiu ter o mesmo brilho e acabou emprestado ao Bayern de Munique, em 2017. O retorno aos merengues no ano passado segue sendo perturbador. Isso porque James Rodríguez ainda não conseguiu seu espaço na equipe de Zinedine Zidane. Por isso, a possível transferência ao Manchester United seria uma boa solução para todas as partes.

Ainda segundo a publicação, o Real Madrid deve aceitar a diminuição do valor pedido pelo meia, ainda que contra a sua vontade. A atitude, se tomada, deve facilitar a negociação e, consequentemente, a saída do colombiano do elenco. Com a camisa merengue, Rodríguez já esteve presente em 125 jogos e marcou 37 gols. Além disso, foi campeão de dois Mundiais, duas Champions League, duas Supercopas da UEFA, uma La Liga e uma Supercopa da Espanha.

