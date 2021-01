Geral O MDB anuncia Simone Tebet como candidata à presidência do Senado

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Simone Tebet afirmou que a candidatura não é "nem oposição nem situação" ao governo e que a independência significa não ser contra o governo. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

Com um discurso de “independência” do Legislativo, a bancada do MDB do Senado decidiu nesta terça-feira (12) lançar a senadora Simone Tebet (MS) candidata à presidência da Casa no momento em que o principal adversário, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), vinha ampliando a sua rede de adesões em outras legendas com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O anúncio com aval unânime da bancada foi feito em reunião comandada pelo líder do partido no Senado, Eduardo Braga (AM), em meio à solenidade de filiação de novos senadores, Veneziano Vital do Rêgo (PB) e Rose de Freitas (ES). O partido é a maior bancada da Casa com 15 senadores.

“A independência no comando do Legislativo é de fundamental importância nesse período de crise, em que o interesse público precisa estar acima de qualquer disputa ideológica e política na reconstrução da economia e na imunização universal e gratuita contra a Covid-19”, disse Braga.

“É nesse cenário que a bancada do MDB, com o maior número de parlamentares no Senado Federal, reafirma sua unidade em torno da candidatura da senadora Simone Tebet (MS) para a presidência da Casa, na eleição do próximo dia 1º de fevereiro”, emendou ele, em nota oficial lida.

A decisão do MDB ocorre após Pacheco colecionar nos últimos dias apoios importantes de diversas bancadas, como PP, PT, PL e Republicanos. Os senadores emedebistas vinham adiando uma definição em meio à disputa de nomes da bancada que queriam se lançar ao cargo.

Apesar de Bolsonaro já ter demonstrado simpatia por Pacheco, a bancada do MDB ainda conta com os líderes do governo no Senado, Fernando Bezerra (PE), e do Congresso, Eduardo Gomes (TO).

Os dois chegaram a avaliar nos bastidores uma candidatura à Presidência do Senado, mas recuaram das suas pretensões em prol da unidade da bancada em torno de Simone Tebet.

Em coletiva de imprensa, Simone Tebet afirmou que a candidatura não é “nem oposição nem situação” ao governo e que a independência significa não ser contra o governo, mas votar as pautas importantes para o País. Ela elegeu a pauta econômica como prioridade e defendeu uma “votação relâmpago” de projetos para a retomada econômica.

De acordo com Tebet, os líderes do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), e no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), comunicarão o Palácio do Planalto sobre a decisão. “Será oficialmente anunciado para o presidente da República que o MDB tem candidato e que o MDB não vem para qualquer tipo de tensão entre as instituições e os poderes. Este é um momento de harmonia. Ou entendemos que a independência significa harmonia ou vamos desconstruir este País.” As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal O Estado de S. Paulo.

