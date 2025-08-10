Mundo “O melhor jeito para terminar a guerra”, diz Netanyahu sobre plano de controle da Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Plano de expandir as operações militares em Gaza provocou reações imediatas de líderes estrangeiros. (Foto: Reprodução)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesse domingo (10), que o país “não tem escolha a não ser terminar o trabalho e derrotar o Hamas por completo”. Em conversa com a imprensa estrangeira em Jerusalém, ele defendeu a ofensiva militar planejada no território palestino e disse que “o objetivo não é ocupar Gaza, mas libertá-la”.

“Concluímos grande parte do trabalho. Temos entre 70% e 75% de Gaza sob controle militar israelense”, declarou o líder israelense durante uma coletiva de imprensa em Jerusalém. “Mas ainda temos dois bastiões: a cidade de Gaza e os campos” no centro da Faixa de Gaza. “Não temos outra opção para concluir o trabalho. Esta é a melhor maneira de terminar a guerra e a melhor maneira de terminá-la rapidamente”.

Segundo Netanyahu, a operação terá cinco fases. “Em primeiro lugar, desarmar o Hamas. Em segundo lugar, libertar todos os reféns. Em terceiro lugar, desmilitarizar Gaza. Em quarto lugar, Israel exercerá um controle de segurança preponderante. Em quinto lugar, uma administração civil pacífica não israelense”, resumiu o primeiro-ministro.

Netanyahu também reagiu ao que chamou de “campanha global de mentiras” contra o plano, que vem recebendo críticas dentro e fora de Israel. Segundo ele, há um “prazo relativamente curto” para os próximos passos em Gaza, que incluem a desmilitarização do território, o controle de segurança sob responsabilidade das Forças de Defesa de Israel e a criação de uma administração civil não israelense.

O premiê disse ainda que ordenou às forças armadas, nos últimos dias, que “tragam mais jornalistas estrangeiros” para cobrir o conflito – algo inédito desde o início da guerra, já que a entrada de repórteres em Gaza tem ocorrido apenas em visitas organizadas pelo Exército. Netanyahu voltou a atribuir ao grupo terrorista Hamas a responsabilidade por mortes de civis, destruição e falta de ajuda humanitária no enclave.

Palestinos mortos

Mais cedo, autoridades de hospitais e testemunhas relataram que ao menos 26 palestinos foram mortos enquanto tentavam obter ajuda humanitária na Faixa de Gaza, em meio ao agravamento da crise alimentar. As mortes ocorreram em diferentes pontos do território, incluindo áreas próximas a comboios de alimentos e postos privados de distribuição.

Dez pessoas foram mortas à espera de caminhões de ajuda próximos ao recém-criado corredor de Morag, que separa as cidades de Rafah e Khan Younis, segundo o hospital Nasser. Outras seis morreram na região norte, perto da passagem de Zikim, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza e o hospital Shifa.

No centro da Faixa, testemunhas disseram ter ouvido disparos de advertência antes de tiros contra a multidão que tentava acessar um ponto de distribuição operado pela Gaza Humanitarian Foundation (GHF). O hospital Awda, no campo de refugiados de Nuseirat, informou que quatro pessoas morreram no episódio.

A GHF foi criada com apoio dos EUA e de Israel como alternativa ao sistema de ajuda humanitária da ONU. Entretanto, desde o início de suas operações, há alguns meses, enfrenta episódios de mortes e tumultos.

Protestos israelenses

Dentro de Israel, familiares de reféns ainda mantidos pelo Hamas pediram que empresas e sindicatos decretem uma greve geral na próxima semana para protestar contra o plano de Netanyahu de expandir a ofensiva e assumir o controle da Cidade de Gaza.

No sábado à noite, dezenas de milhares de pessoas protestaram em Tel Aviv contra o governo, no que a imprensa local descreveu como uma das maiores manifestações dos últimos meses. Os familiares temem que a ampliação da operação militar coloque em risco os cerca de 50 reféns que ainda permanecem no enclave, dos quais Israel acredita que 20 estejam vivos.

Críticas internacionais

A intenção de Netanyahu de expandir as operações militares em Gaza provocou reações imediatas de líderes estrangeiros. A Alemanha, tradicional aliada de Israel, suspendeu a exportação de equipamentos militares que possam ser usados no território palestino. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, classificou o plano como um “erro” e pediu que Benjamin Netanyahu “reconsidere de imediato”. União Europeia, França, Holanda e Dinamarca também manifestaram oposição.

Em comunicado conjunto, os ministros das Relações Exteriores de Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal, Eslovênia e Espanha afirmaram que a iniciativa “agravará a crise humanitária” e aumentará o risco para os reféns que ainda permanecem em poder do Hamas. O texto também alerta para um “número inaceitavelmente alto de mortes” e para o deslocamento forçado de quase um milhão de civis palestinos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo

“O melhor jeito para terminar a guerra”, diz Netanyahu sobre plano de controle da Faixa de Gaza

