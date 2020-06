Brasil O Ministério da Saúde diz que 679 novas mortes por coronavírus foram registradas em 24 horas. O total de óbitos passa de 37 mil e o de casos supera os 700 mil

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Para a OMS, a situação da Covid-19 no mundo está piorando. (Foto: Reprodução)

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 679 óbitos pela Covid-19 e 15.654 novos casos de coronavírus, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Ao todo, segundo o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) o País tem 707.412 casos confirmados e 37.134 vidas perdidas pela doença.

Após polêmica, o Ministério antecipou o horário de divulgação dos dados detalhados de Covid-19. Segundo a pasta, anuncio passa a acontecer às 18h.

No entanto, dados apurados por um consórcio inédito entre veículos de imprensa (O Globo, G1, Extra, UOL, Folha de S.Paulo e Estado de S. Paulo) até as 20h desta segunda-feira (8), apontam 849 novas mortes e 19.631 novos casos positivos de Covid-19 registrados em 24 horas.

De acordo com o consórcio, o total de casos é de 710.887 e o de óbitos, 37.312.

A parceria entre os veículos de imprensa, anunciada nesta segunda, tem como objetivo trabalhar de forma colaborativa para compilar os dados sobre a pandemia. Os números serão coletados diretamente com as secretarias de Saúde dos 26 Estados mais o Distrito Federal.

Até a semana passada, os jornais e portais reunidos no consórcio realizavam reportagens a partir dos números divulgados pelo Ministério da Saúde.

A pasta, no entanto, passou a adiar a divulgação dos dados, inviabilizando a publicação dos dados em telejornais e veículos impressos. Além disso, o Ministério também eliminou de seu site números consolidados, e o histórico da doença no Brasil, passando a apresentar apenas informações sobre casos e óbitos registrados nas últimas 24 horas.

Na semana passada, o empresário Carlos Wizard Martins, convidado a assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do ministério, aventou a possibilidade de que o número de óbitos por coronavírus fosse recontado, definindo os dados atuais como“fantasiosos ou manipulados”. Diante da repercussão de sua fala, neste domingo, Wizard anunciou em suas redes sociais que desistiu de tomar posse do cargo.

O secretário executivo do ministério, Élcio Franco, disse nesta segunda-feira que não haverá recontagem dos casos.

OMS

Com mais de sete milhões de infectados e 404 mil mortes em todo o mundo, a Covid-19 está piorando, segundo Tedros Adhanom, chefe da Organização Mundial de Saúde. Adhanom disse que “embora a situação da Europa esteja melhorando”, a alta de casos em países como o Brasil, México e Peru fez com que a situação global piorasse.

“No domingo, mais de 136 mil casos foram reportados. O máximo registrado em um único dia”, afirmou Adhanom.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, quase 10% da população mundial já foi infectada. Adhanom chamou atenção para o contexto de protestos contra o racismo e voltou a pedir para que as pessoas tomem cuidado, pratiquem o distanciamento social, usem máscaras, lavem as mãos e fiquem em casa se estiverem doentes.

“Continuamos a pedir a vigilância ativa para garantir que o vírus não se recupere, especialmente, porque reuniões de todos os tipos estão começando a recomeçar em alguns países”, afirmou o chefe da OMS que confirmou que a organização apoia as causas. “A OMS apoia plenamente a igualdade e o movimento global contra o racismo. Rejeitamos todos os tipos de discriminação. Encorajamos todos os que protestam em todo mundo a fazê-lo com segurança.”

Maria Van Kerkhove, chefe da unidade de doenças emergentes da OMS, afirmou que “isso está longe de terminar” e analisou que dificilmente pessoas assintomáticas transmitem o vírus.

A análise ocorre após o estudo dos casos em Singapura, onde metade dos infectados não apresenta sintomas e o governo faz um rastreamento dos casos. Van Kerkhove disse que, analisando relatórios de países que fazem uma vigilância atenta, “é muito raro” que uma pessoa assintomática transmita o vírus para uma segunda.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil