Porto Alegre O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou três policiais da Brigada Militar que atearam fogo a um adolescente em Porto Alegre

7 de julho de 2020

Processo judicial aponta tentativa de homicídio qualificado. (Foto: Divulgação/MP-RS)

O MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul denunciou três policiais militares de 27, 31 e 39 anos por tentativa de homicídio qualificado, cometida contra um adolescente de 15 anos, na noite de 16 de novembro de 2017, em Porto Alegre. De acordo com o processo judicial, o incidente aconteceu na esquina da rua Nossa Senhora Aparecida com o Beco 17, bairro Arquipélago (região das Ilhas).

Fardado e a bordo de uma viatura da BM (Brigada Militar) que fazia uma ronda na área, o trio se aproximou, derramou thinner (substância líquida utilizada como solvente e altamente inflamável) sobre o corpo do garoto e, em seguida, inseriu uma bomba tipo “rojão” acesa em um bolso na calça da vítima. O artefato explodiu e o menor de idade correu, com o corpo em chamas, em direção à casa de uma tia nas proximidades, sendo levado para atendimento médico.

Conforme promotor de Justiça da 2ª Vara do Júri, Luiz Eduardo de Oliveira Azevedo, que assina a denúncia, o ataque produziu intenso sofrimento físico, deixando o adolescente com sequelas irreversíveis. “Além disso, o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que se encontrava em desvantagem, seja por estar só, seja por ser fisicamente inferior aos agressores”.

O magistrado também destacou o fato de o adolescente ter sido surpreendido por “agentes da lei”, imaginando que, a pretexto de abordá-lo, jamais fossem atentar contra sua vida, muito menos utilizando um produto inflamável combinado a um artefato explosivo. Azevedo denunciou os três brigadianos por tentativa de homicídio com as qualificadoras previstas em artigo do Código Penal Brasileiro.

Buscas a esfaqueador

A Polícia Civil já identificou e tenta localizar o suposto autor de um latrocínio (roubo com morte) cometido na noite de 21 de junho na rua Marechal Floriano próximo à Rua da Praia, no Centro Histórico de Porto Alegre. Trata-se de um homem de 22 anos, que assassinou a facadas Seimar Moraes de Souza, 44 anos, em um crime flagrado por câmeras de segurança da área. Um pedido de prisão temporária já foi emitido.

Segundo a 17ª Delegacia de Polícia, o procurado é morador de rua – ou de pensões – e costuma ser visto na região. Agentes já estiveram na casa dos pais do suspeito, sem encontrá-lo. Quem souber alguma informação que permita achar o suspeito pode telefonar para os números 181 ou (51) 3224-4232, 3211-3866 e 3346-2299. O sigilo sobre o denunciante é garantido.

