No mesmo evento o ministro declarou que os jovens são apresentados a discussões que destroem as ligações com “Deus, religião, política, família” em uma idade inadequada.

No seu discurso de posse, Milton Ribeiro afirmou que buscaria ter “compromisso com o Estado laico” e manter “grande diálogo com acadêmicos e educadores”.

Ribeiro é o quarto titular do Ministério da Educação (MEC) em um ano e nove meses de mandato do presidente Bolsonaro.