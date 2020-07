O Ministério da Educação exonerou nesta segunda-feira (27) quatro ex-assessores especiais do ex-ministro Abraham Weintraub.

As exonerações foram publicadas no “Diário Oficial da União” e são assinadas por Victor Godoy Veiga, secretário-executivo do ministério.

Foram exonerados (por ordem alfabética): Auro Hadano Tanaka; Eduardo André de Brito Celino; Sérgio Henrique Cabral Sant’Ana; Victor Sarfatis Metta.

Weintraub anunciou a saída dele do Ministério da Educação em 18 de junho em meio a uma série de polêmicas na pasta.

Alvo de dois inquéritos, um que apura suposto crime de racismo contra chineses e um que apura ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para um cargo no Banco Mundial, em Washington (EUA) – a indicação ainda não foi aprovada.

Depois de Weintraub, Bolsonaro nomeou Carlos Alberto Decotelli no cargo de ministro da Educação. Mas Decotelli deixou o cargo menos de uma semana depois, em meio a inúmeras polêmicas envolvendo o currículo dele.

O pastor e professor Milton Ribeiro, então, foi nomeado ministro da Educação, o quarto no governo Bolsonaro. No discurso de posse, Ribeiro disse ter “compromisso” com o Estado laico.

No atual governo, o Ministério da Educação é uma das pastas que mais sofre influência da chamada “ala ideológica”.

Alta

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, recebeu nesta segunda, alta do hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Ele estava internado desde sábado (25) à noite, por complicações da Covid-19.

No próprio sábado, o ministro escreveu em uma rede social que teve um início de pneumonia e que havia sido medicado com antibiótico na veia, na sexta, mas que já se sentia melhor. Mesmo assim, ele foi internado naquela noite. Ribeiro ficou no terceiro andar do hospital, na ala onde estão pacientes com Covid-19 que não precisam ser entubados.

No início da semana passada, ele anunciou que estava com coronavírus. Um dia depois, divulgou que tomava hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina.

Ensino laico

A nomeação de Milton Ribeiro para o comando da Educação trouxe alívio para o Congresso, por dar um rumo a um dos mais importantes ministérios do governo. Mas causou, também, preocupação, por se tratar de um religioso.

O receio é que, nos moldes da guerra ideológica promovida por Abraham Weintraub, o novo ministro venha a ferir a laicidade das escolas públicas, que têm estudantes de diversos credos. Pouco conhecido no meio, a expectativa é que o novo ministro seja chamado para falar na Comissão de Educação da Câmara.

Relatora da Comissão Externa de acompanhamento do MEC, a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) olha com ceticismo para Milton Ribeiro. “O que mais me preocupa e angustia é que, diante de desafios tão grandes como os que temos na educação, especialmente nesse contexto da pandemia, que está aprofundando a desigualdade educacional, a escolha do novo ministro, ao que tudo indica, tenha sido feita com base em sua religião”, afirmou.

“O que eu espero é que ele tenha a dimensão dos desafios que terá que enfrentar, que tome decisões com base em evidências, que saiba dialogar com quem pensa diferente. E que, pela primeira vez, tenhamos o MEC coordenando esforços com as redes municipais e estaduais nesse momento de retomada as aulas”, afirmou.