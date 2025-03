Política O ministro da Fazenda Fernando Haddad precisa mais de apoio dentro do governo do que fora, diz o presidente da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Para o presidente da Câmara, a alta do preço dos alimentos, por exemplo, é resultado de uma instabilidade política

O presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos-PB) saiu em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse que ele precisa de mais apoio dentro do governo. Motta destacou que a agenda econômica de Haddad vem sendo apoiada pelo Congresso, mas vem sofrendo resistências internas. Motta ainda destacou que o governo Lula precisa focar na responsabilidade fiscal, para que a população não seja ainda mais penalizada.

Para o presidente da Câmara, a alta do preço dos alimentos, por exemplo, é resultado de uma instabilidade política, que entra em confronto com a política econômica.

“A alta dos alimentos é consequência de uma política que tem tido uma reação do que tem sido feito na política econômica. A agenda do ministro Haddad foi integralmente apoiada por nós. Sempre dissemos que o ministro precisaria muito mais de apoio interno do que externo. Precisamos, nesse diálogo com o governo, pontuar que não dá mais pra se distanciar da responsabilidade fiscal. Se não entrarmos numa agenda de responsabilidade, vamos ter nossa população penalizada”, afirmou em evento com empresários do grupo Lide.

Hugo Motta ainda destacou que o Congresso também precisa discutir uma máquina publica mais eficiente, com menos burocracia estatal. O presidente ainda fez um aceno ao agronegócio, ao dizer que o setor precisa ser valorizado. Motta defendeu também uma pauta de mudanças na segurança pública, para enfrentamento ao crime organizado.

O presidente da Câmara afirmou ainda as comissões serão definidas nesta quinta-feira, em reunião com líderes. Motta também destacou que relação com o ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, será de diálogo.

“É o início da relação, a ministra Gleisi está muito interessada em ter uma relação próxima com os líderes. Eu sai muito esperançoso”, afirmou.

Depois de sofrer críticas dentro e fora do governo pela crise causada em função das novas regras de monitoramento de transações via Pix, revogadas em seguida, Haddad passou a receber gestos de integrantes do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em evento na terça-feira que o ministro da Fazenda é o “responsável pelos acertos das coisas que estão acontecendo de forma benéfica na economia brasileira”.

Ao tomar posse na Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann disse que ajudará Haddad na articulação com o o Congresso.

“Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política. Estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar nas consolidações das pautas econômicas do governo. Pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda”, salientou. As informações são do portal de notícias O Globo.

