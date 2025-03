Política Presidente do Supremo comemora aniversário, faz dupla com Michael Sullivan e recebe ministros

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Barroso completou 67 anos nessa terça-feira e recebeu amigos em casa para celebrar o aniversário Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, completou 67 anos nessa terça-feira (11) e recebeu amigos em casa para celebrar o aniversário com direito a um show particular do compositor Michael Sullivan e a presença do vice-presidente da República, ministros, políticos, magistrados e advogados.

A comida ficou a cargo do chef Marcelo Petrarca, à frente de restaurantes badalados em Brasília, e o evento contou com a participação de cerca de 250 pessoas.

O vice-presidente Geraldo Alckmin estava acompanhado da mulher, Lu Alckmin. Do STF, estiveram os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Nunes Marques, André Mendonça, Flávio Dino e Cristiano Zanin.

Outros 12 ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compareceram, como o presidente Herman Benjamin, o corregedor Mauro Campbell, Luís Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Daniela Teixeira e outros. O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, também foi à comemoração acompanhado da esposa.

Entre os políticos, os destaques foram o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ex-presidente Rodrigo Pacheco. Ministros do governo, como Ricardo Lewandowski (Justiça), Márcio Macedo (Secretaria Geral da Presidência) e Jorge Messias (AGU), marcaram presença. Advogados de Brasília e magistrados dividiram espaços com assessores e amigos, como a produtora musical Paula Lavigne.

Um dos pontos altos da noite foi a apresentação de Michael Sullivan, que cantou sucessos ao lado do cantor brasiliense Di Brasil e apresentou a mulher, Anayle Sullivan, cantora gospel que entoou o clássico “Como nossos pais”, de Elis Regina. Barroso, como costuma fazer em eventos particulares, também cantou com o compositor e apresentou uma canção de autoria própria em homenagem à namorada, a procuradora da Fazenda Rita Nolasco.

Em discurso de agradecimento aos amigos, Barroso falou sobre o momento atual do mundo: “Pessoal, saúde e paz para todos. Que a vida abençoe todo mundo com muita alegria, felicidade, saúde, paz e um mundo melhor. O mundo vive um momento de algum grau de escuridão. O mundo está vivendo um momento mais escuro do que era antes. E, portanto, nosso papel nessa vida vai ser acender algumas luzes para atravessar a escuridão. Sem abrir mão dos nossos valores, sem abrir mão dos nossos princípios. Sem sacrificar o que é perene pelo que é circunstancial. Portanto, nós seremos as luzes que estão faltando no mundo, se Deus quiser.” (Estadão Conteúdo)

