Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Mendonça aguardava o resultado do exame PCR depois de ter resultado negativo no teste rápido. (Foto: Renato Menezes/AGU)

O ministro da Justiça, André Mendonça, um dos que tiveram contato com o presidente Jair Bolsonaro na última semana, testou negativo para coronavírus, informou sua assessoria nesta quinta-feira (9). Mendonça aguardava o resultado do exame PCR depois de ter resultado negativo no teste rápido para a Covid-19 na quarta (8). O ministro voltou a despachar no Ministério.

A Caixa Econômica Federal informou nesta quinta, que o presidente do banco, Pedro Guimarães, também testou negativo para Covid-19. Na quinta-feira da semana passada (2), o executivo participou de uma live ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que teve a contaminação pelo vírus confirmada na terça-feira (7). Além dele, 13 ministros também fizeram o teste depois da confirmação do presidente.

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro, infectado com o novo coronavírus (Sars-Cov-2), diz ter começado a fazer uso de hidroxicloroquina com azitromicina na segunda-feira (6), um dia antes de ser diagnosticado com o vírus, mesmo com o fato de as substâncias não serem recomendadas para tratar a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Na terça, pouco após Bolsonaro confirmar que foi infectado, a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais uma vez, reforçou a ineficácia da cloroquina, cujos testes já foram encerrados pela entidade. O presidente está fazendo dois eletrocardiogramas diariamente para monitorar a frequência cardíaca e acompanhar possíveis efeitos colaterais da cloroquina, o que, evidentemente, não é possível para a realidade da maior parte dos brasileiros.

Bolsonaro, que postou um vídeo tomando café e afirmando que está bem, deve fazer um novo exame de Covid-19 na próxima segunda-feira (13). Médicos que acompanham o estado de saúde do presidente indicam que o teste deve ser refeito após sete dias do primeiro resultado. Essa próxima checagem vai confirmar se ele continuará testando positivo e se precisará permanecer em isolamento no Palácio da Alvorada.

A equipe médica da Presidência que monitora Bolsonaro afirma que ele não sofre de comorbidades, que são doenças como diabetes, obesidade, hipertensão e tuberculose, entre outras. Esses especialistas afirmam que o único fator de risco que Bolsonaro apresenta é a questão do avanço da idade: ele completou 65 anos em março.

Após o presidente confirmar que havia sido contaminado pelo novo coronavírus, a Secretaria-Geral da Presidência da República afirmou que realizou uma “limpeza minuciosa” no gabinete de Bolsonaro. O mal-estar, segundo o presidente, começou no último domingo (5), mas, cinco dias antes de anunciar o diagnóstico, ele apareceu tossindo em uma live com outras seis pessoas. Os sintomas mais comuns da Covid-19 são febre, tosse seca e cansaço, segundo a OMS. A transmissão do vírus ocorre pelas partículas que se desprendem quando pessoas contaminadas tossem ou espirram.

