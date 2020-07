No Parque Ibirapuera, a entra será permitida nos portões: 02, 03, 05, 07 e 09 e os visitantes só poderão caminhar, correr e andar de bicicleta.

“Quando os parques forem reabertos nos finais de semana, nós vamos retomar a atividade da Paulista e do parque Minhocão. Mas, nesse momento, são atividades que geram muita aglomeração, com vários pontos de entrada, portanto o controle da quantidade de pessoas é muito mais difícil de se fazer do que em um parque. Então, quando for momento e for possível esse tipo de aglomeração, eles voltarão a funcionar, mas nesse instante ainda continuam fechados”, informou o prefeito.

Outros setores

Na última segunda-feira (6), a cidade avançou na liberação das atividades econômicas, conforme o Plano São Paulo do governo do Estado, com a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza, além da ampliação do horário de funcionamento do comércio de rua, dos shoppings, imobiliárias e concessionárias.

Os Centros Esportivos Municipais também foram reabertos com restrições. As atividades esportivas desses locais estavam fechadas desde 16 de março, devido à pandemia de coronavírus. Sete dos 48 centros permanecem fechados.