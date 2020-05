Mundo O ministro da Saúde da Itália disse que a reabertura das escolas no país deve ocorrer só em setembro

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Bolzano, na Itália, começou a reabertura em 11 de maio. (Foto: Getty Images)

Um dos pontos ainda sem definição para a retomada da “nova normalidade” na Itália, a reabertura das escolas no país deve ocorrer no mês de setembro, confirmou o ministro da Saúde, Roberto Speranza.

“Em setembro, as escolas reabrirão e reabrirão para todos, seguramente. Neste momento, há um trabalho intenso do Ministério da Educação e do Comitê Técnico-Científico [CTS] para que essa reabertura seja feita com segurança máxima”, disse Speranza à emissora Sky TV.

Curva de contágios

A polêmica da retomada das aulas vem se arrastando já há algum tempo, com diversos setores da política cobrando que o governo reinicie o ensino presencial o quanto antes. Porém, em diversos cenários analisados pelo CTS, a reabertura das instituições neste momento causaria uma elevação na curva de contágios do novo coronavírus.

Até mesmo a vice-ministra da Educação, Anna Ascani, teve negado um pedido de fazer um encontro entre os alunos que estão no último dia de aula. Ascani queria que crianças e jovens pudessem ir às escolas para se despedirem do ano letivo, mas o CTS foi unânime em negar a proposta.

Novas mortes na Itália

A Itália registrou 78 novas mortes pela epidemia de Covid-19 nesta terça-feira (26), contra um aumento de 92 no dia anterior, informou a Agência de Proteção Civil do país, enquanto a contagem diária de novos casos aumentou para 397, ante 300 na segunda-feira.

O número total de mortos desde o surgimento do surto, em 21 de fevereiro, agora é de 32.955, segundo a agência, a terceira maior quantidade de óbitos do mundo, depois dos Estados Unidos e do Reino Unido.

O número de casos confirmados é de 230.555, a sexta maior leitura mundial, atrás dos Estados Unidos, Brasil, Rússia, Espanha e Reino Unido.

Portadores da doença

As pessoas registradas como portadoras da doença caíram de 55.300 para 52.942, informou a agência.

Havia 521 pessoas em terapia intensiva nesta terça-feira, contra 541 na segunda-feira, mantendo um declínio de longa duração. Dos originalmente infectados, 144.658 foram declarados recuperados, contra 141.981 no dia anterior.

A agência disse que 2.253 milhões de pessoas foram testadas para o vírus, contra 2.219 milhões na segunda-feira, em uma população de cerca de 60 milhões. As informações são das agências de notícias Ansa e Reuters.

