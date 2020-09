Brasil O ministro do Gabinete de Segurança Institucional afirmou que o Brasil pode retaliar países que adotem políticas de boicote a produtos brasileiros por questões ambientais

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Ministro diz que incêndios no Pantanal são acidentais e que querem 'derrubar Bolsonaro'. (Foto: Agência Brasil)

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, afirmou nesta terça-feira que o Brasil pode retaliar países que adotem políticas de boicote a produtos brasileiros por questões ambientais. Também ressaltou que as queimadas na Amazônia têm um fator criminoso, mas defendeu que incêndios no Pantanal foram acidentais.

A declaração foi feita pouco antes do discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da Organização Nacional das Nações Unidas (ONU). Bolsonaro disse que o País vive uma campanha de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal.

Os dois biomas vem registrando aumento de queimadas e desmatamento. E o Brasil vem sendo alvo de críticas por ONGs, empresas e investidores por não conter o desflorestamento.

Heleno também afirmou que a Alemanha é “um (país) que valia a pena”, devido ao consumo de produtos alemães pelo Brasil. Ironicamente, o país lidera um grupo de oito países que enviou carta ao vice-presidente Hamilton Mourão cobrando ações de combate ao desmatamento na Amazônia.

No documento, também assinado por Noruega, Suécia, entre outros, os governos desses países dizem que o avanço do desflorestamento dificulta a compra de produtos brasileiros.

“[Retaliar] é uma medida que, obviamente, pode estar na mira do governo brasileiro, só que é aquele negócio: você já comprou uma coisa finlandesa, norueguesa, sueca? Eu não me lembro de ter na minha casa esses produtos”, disse.

O jornalista da Rádio Bandeirantes, então, afirmou: “Alemã já”.

“Não, Alemanha tem muita coisa. Esse é um que valia até a pena, mas eu não quero citar países, eu tenho muito medo de criar um problema diplomático e ser injusto até”, completou Heleno.

Os oito países que assinam a carta compraram, de janeiro a agosto deste ano, cerca de US$ 6,7 bilhões em produtos do agronegócio do Brasil. As importações são, principalmente, de insumos para a indústria e para o agronegócio, o que limita o poder de represália a eles.

O ministro do GSI defendeu a atuação do governo de Jair Bolsonaro na preservação do meio ambiente, citando a “pequena fortuna” gasta com operações contra queimadas durante a pandemia.

Ação contra garimpos

Ele citou ainda a produção energética brasileira, que tem grande participação de energias renováveis, além das atuações de militares na Amazônia. Heleno também defendeu que era preciso investir em inteligência para ir atrás dos donos do garimpo, e não dos garimpeiros.

“Temos que criminalizar esse delitos, temos que ter condições de inteligência para ir atrás de quem é o dono do dinheiro, não é o pobre coitado do garimpeiro que tá lá, ralando e tentando sobreviver.”

E continuou:

“É o camarada que tá por trás, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, comandando esses escravos, muitas vezes é um trabalho escravo, estão lá se sacrificando na ponta da linha e acabam sendo criminalizados, acabam tendo prejuízos, e esses caras estão protegidos”, disse.

