Profissionais do sexo foram às ruas em Buenos Aires, capital da Argentina, para denunciar a violência policial e exigir a reabertura dos motéis, uma das atividades afetadas pelas restrições impostas para conter a pandemia do novo coronavírus.

“Queremos trabalhar!”, gritaram dezenas de manifestantes, a maioria do coletivo trans que protestou nas portas do Ministério da Justiça denunciando que as trabalhadoras do sexo são vítimas de “prisões arbitrárias”.

Em nota, a Associação de Mulheres Meretrizes Argentinas (AMMAR) explicou que “a crise econômica e a falta de apoio do Estado levaram muitas profissionais do sexo a oferecer serviços sexuais nas vias públicas”, o que as expõe à prisão.

“O setor foi drasticamente afetado porque não tem possibilidade de gerar renda e hoje está em situação de extrema vulnerabilidade”, argumentou o coletivo.

Pandemia acentua a crise