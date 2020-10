Esporte O ministro dos Esportes da Itália voltou a criticar Cristiano Ronaldo por violar protocolos sanitários

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Craque português aguarda novos exames para saber se poderá enfrentar Barcelona pela Champions. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro dos Esportes da Itália, Vincenzo Spadafora, voltou a criticar Cristiano Ronaldo, que se recupera do coronavírus. De acordo com ele, o craque da Juventus violou os protocolos sanitários para evitar a propagação da doença ao se apresentar à seleção de Portugal na última Data Fifa, retornando ao país infectado. Por isso, se tornou alvo de investigação no país.

“O Cristiano Ronaldo não respeitou o protocolo e está em curso uma investigação da Procuradoria de Turim para provar isso. Foi um episódio desagradável. O vírus nos ensinou que ninguém está imune. É evidente que todas as pessoas tentam respeitar as regras e os protocolos, mas a única solução passa por ficar em casa”, disse Spadafora em entrevista à RAI.

Na avaliação das autoridades italianas, Cristiano Ronaldo teria quebrado o protocolo de segurança ao se juntar ao elenco da seleção portuguesa para disputa de amistoso com a Espanha e de duelos contra França e Suécia, válidos pela Liga das Nações, mesmo sabendo que dois jogadores da Juventus haviam testado positivo para a covid-19 dias antes.

Após os casos de coronavírus, os atletas do elenco da equipe de Turim tinham sido colocados em quarentena. Porém, vários viajaram para defender suas seleções nacionais, caso de Cristiano Ronaldo, cortado de Portugal antes do confronto com a Suécia por ter contraído o coronavírus.

A equipe de Turim voltará a jogar nesta quarta-feira (28), em casa, diante do Barcelona, pela Liga dos Campeões da Europa. A expectativa da Velha Senhora é que um novo resultado de exame, desde que negativo, viabilize a presença do atacante em campo. Caso contrário, o tão aguardado reencontro entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi terá que ser adiado para 8 de dezembro, data do duelo na Catalunha, pela última rodada da fase de grupos da Champions.

Sem ele, sua equipe só empatou com o Verona, por 1 a 1, no domingo, pelo Campeonato Italiano. Antes, no meio de semana, havia derrotado o Dínamo de Kiev, por 2 a 0, na estreia na Liga dos Campeões.

O craque português tem publicado momentos da sua rotina nas redes sociais para assegurar que está assintomático. Na semana passada, Cristiano fez questão de exibir seu bom estado de saúde ao postar um vídeo fazendo exercícios e dançando na academia de sua casa, além de uma foto em que aparece sorridente, sem camisa e de visual novo. Na legenda, a frase “O êxito na vida não se mede pelo que conquistas, mas pelo obstáculos que superas”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte