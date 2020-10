Esporte Gurias Coloradas se preparam para enfrentar o Kindermann

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Foto: Mariana Capra / Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 26 de outubro de 2020

Na manhã dessa segunda-feira (26), Gurias Coloradas realizaram o último treinamento antes do jogo de ida pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro A1, a partir das 9h, sob comando do técnico Maurício Salgado.

O comandante colorado teve ao todo uma semana para se preparar com o plantel. Com o retorno da goleira Kemelli, que se recuperou de lesão, Salgado tem ainda a volta das atletas Mayara, Bruninha, Jheniffer e Isa Haas que estavam com a Seleção Brasileira Sub-20, para definir as onze que iniciam o confronto. O único desfalque é a lateral Belinha, no departamento médico por dores no joelho.

Hoje à tarde (26), o grupo das gurias embarca para Florianópolis, onde irão disputar a partida na quarta-feira (26), no estádio da Ressacada, a partir das 17h, contra o Avaí/Kindermann.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

