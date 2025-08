Acontece O Mundo Fantástico das Pizzas abre as portas em Cachoeirinha no dia 7 de agosto

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

A maior pizzaria temática do Estado oferece 80 sabores de pizza, buffet de sushi, refrigerante gratuito, drinks especiais, parque de diversão, personagens encantados, além de shows diários Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A partir do dia , os cachoeirinhenses terão a oportunidade de viver uma experiência onde a fantasia encontra o sabor. O Mundo Fantástico das Pizzas abre as portas na Rua Papa João XXIII, 1069, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A maior pizzaria temática do Estado é conhecida por combinar gastronomia e entretenimento em um só lugar.

O espaço, com 1.500m², foi pensado como um parque temático de sabores, cores e personagens que encantam desde o primeiro passo. Com capacidade para 500 pessoas, o restaurante oferece 80 sabores de pizza no rodízio — entre eles, a inovadora pizza de sorvete de flocos com algodão doce e açúcar explosivo, que promete ser a estrela da casa. Tudo é preparado com massa fina e crocante, feita ali mesmo, com receita exclusiva.

Além disso, o rodízio inclui buffet de sushi e refrigerante liberado, sem deixar de lado os drinks autorais e divertidos, perfeitos para brindar o momento com leveza e estilo. Mas O Mundo Fantástico das Pizzas vai além do paladar. É um lugar onde o jantar vira espetáculo: três shows diferentes (um por noite), personagens interativos como a Princesa Queijinho, o PizzaBoy e o vilão Friaca, que vive tentando congelar as fatias — tudo para garantir boas risadas e fotos incríveis. E falando em fotos, todos os ambientes foram pensados para serem instagramáveis, cheios de magia, luzes, texturas e detalhes que criam cenários de sonho.

As crianças têm um espaço só delas: o Parque dos Dinossauros, de 148,40m², é lúdico e seguro para os pequenos até 12 anos. Já os aniversariantes também saem ganhando — com descontos especiais ou até isenção no rodízio, dependendo do número de convidados.

SERVIÇO

Inauguração:

Endereço: Rua Papa João XXIII, 1069 – Cachoeirinha/RS

Horário de funcionamento:

a – das 18h30 às 23h30

, e feriados – das 18h30 às 00h

Rodízio com sushi e refrigerante liberado

Valores de inauguração:

• a : R$ 99,90 (adulto) | R$ 49,90 (crianças de 4 a 8 anos)

• , e feriados: R$ 114,90 (adulto) | R$ 59,90 (crianças de 4 a 8 anos)

• Desconto para bariátricos: R$ 69,90 e R$ 79,90 conforme o dia

Estacionamento próprio

Siga nas redes: @omundofantasticodaspizzas

