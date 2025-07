Acontece Sindicato das Empresas de Transportes de Carga no Rio Grande do Sul completa 66 anos com festa e premiações

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Durante a cerimônia será retomada a entrega do Prêmio Preferência do Transporte e Logística do RS. Foto: Divulgação/Setcergs Durante a cerimônia será retomada a entrega do Prêmio Preferência do Transporte e Logística do RS. (Foto: Divulgação/Setcergs) Foto: Divulgação/Setcergs

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga no Rio Grande do Sul (Setcergs) completa 66 anos de atuação e realiza na próxima terça-feira (5), às 18h59min, um evento comemorativo em sua sede, em Porto Alegre.

Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos na internet.

A celebração reunirá associados, parceiros e convidados, com homenagens, premiações e reforço da campanha “Tudo Gira Sobre Rodas”, que destaca a importância do transporte rodoviário de cargas no Estado e no País, responsável por movimentar de 60% a 75% de tudo o que circula no Brasil.

Durante a cerimônia será retomada a entrega do Prêmio Preferência do Transporte e Logística do RS, que reconhece empresas, marcas e instituições indicadas por votação direta entre os associados do sindicato. Também será concedido o Prêmio Setcergs de Jornalismo, voltado a profissionais de imprensa que contribuíram com a divulgação de informações relevantes para o setor.

Além disso, empresas com longa trajetória de filiação ao sindicato receberão homenagens em reconhecimento ao compromisso histórico com o desenvolvimento do transporte rodoviário de cargas no Rio Grande do Sul.

2025-07-31