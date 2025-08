Acontece Lideranças debatem desafios e potencial do turismo no Rio Grande do Sul na Fecomércio-RS

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Edição do Fecomércio-RS Debate com Vinicius Lummertz e Guilherme Paulus aconteceu nesta quinta-feira (31) Foto: Carlos Macedo Foto: Carlos Macedo

O enorme potencial do turismo brasileiro e gaúcho, e as dificuldades que precisam ser superadas para que ele se desenvolva ainda mais foram as temáticas que nortearam a edição desta quinta-feira, 31 de julho, do Fecomércio-RS Debate. O painel do evento realizado pela Fecomércio-RS em Porto Alegre, que periodicamente recebe personalidades para debater temas relevantes do cenário político e econômico, teve como palestrantes o co-fundador da CVC, Guilherme Paulus, e o ex-ministro do Turismo do Governo Temer, Vinicius Lummertz.

“O Brasil é um país com uma capacidade quase incalculável de geração de riqueza através do turismo, mas ainda precisamos avançar muito em políticas públicas para transformar esse potencial em realidade”, ressaltou o vice-presidente e coordenador do Conselho de Turismo da Fecomércio-RS, Manuel Suárez. Cerca de 200 pessoas estiveram presentes no evento, entre elas secretários e diretores de Turismo de diferentes municípios, e o Secretário Estadual de Turismo, Ronaldo Santini. “Esta foi uma oportunidade para ouvir e aprender, compreendendo equívocos para não repeti-los e reconhecendo bons exemplos para replicá-los”, completou Suárez.

Reconhecido como o principal empresário da história do turismo do Brasil, Guilherme Paulus ressaltou a importância do setor para a economia ao movimentar não apenas empreendimentos como hotéis e restaurantes, mas também outros setores, como a construção civil e a indústria moveleira. “É uma grande cadeia produtiva envolvida, o que torna investimentos no setor extremamente vantajosos para todo o País”, salientou.

Para o empresário, o turismo precisa ser reforçado em relevância política e social. “Também necessitamos de uma formação sólida, de alto nível, parando com improvisos. Os profissionais que atuam no setor, de atendentes a motoristas, precisam amar aquilo que fazem, ter sentimento de amor pela região em que trabalham”, comentou. Com empreendimento em Gramado e participando ativamente de grupos que ainda lidam com os efeitos da crise da pandemia e das enchentes, Paulus destacou a importância da criatividade e do uso das novas tecnologias para promover novas experiências, além da necessidade de avanços na melhoria de estradas e aeroportos, na oferta de voos internacionais e na integração de roteiros, como um entre a Serra Gaúcha e o Litoral.

Vinicius Lummertz, que além de Ministro do Turismo também presidiu a Embratur no Governo Temer, acrescentou que, mundialmente, o turismo vai dobrar nos próximos dez anos. “Isso deve acontecer, principalmente, nos países da Ásia. Enquanto isso, temos dificuldades para fazer 40km para encurtar o caminho entre Porto Alegre e a Serra Gaúcha”, declarou. Aos presentes, ele citou a perspectiva global de crescimento do turismo de luxo e de natureza, dos cruzeiros e das viagens customizadas. “Para muitos desses potenciais, o Brasil tem vocação”, garantiu.

Para ele, os avanços necessários passam por pontos como maior segurança jurídica para atrair investimentos em hotelaria, parques temáticos e naturais, ter destinos organizados e também a ampliação de crédito para o setor. “Olhando para o Rio Grande do Sul, ele precisa pensar em fluxo de viajantes, pensar fora das caixinhas, jogando junto com Santa Catarina. É preciso ambição para se tornar uma potência mundial de turismo”, apontou.

Em setembro, a próxima edição do Fecomércio-RS Debate será voltada à Reforma Administrativa. O palestrante será o advogado e gestor Wagner Lenhardt, que foi secretário Nacional de Gestão e Desempenho de Pessoal do Governo Federal e diretor institucional do Banrisul. O evento acontecerá no dia 08 de setembro, e as inscrições estão disponíveis no site https://hotsites.fecomercio-rs.org.br/debate.

