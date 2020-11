O mundo teve por quatro dias seguidos mais de 11 mil vítimas do novo coronavírus na semana passada, segundo o balanço da universidade. Foram 200 mil novas mortes em 23 dias.

A universidade americana tem um painel em tempo real que monitora o avanço da pandemia em todo o mundo. Ele é abastecido com dados oficiais, que podem ser revisados e alterados.

Nos últimos dias, os Estados Unidos superaram as 250 mil mortes, o Brasil passou de 170 mil óbitos e o México se tornou o quarto país do mundo a ultrapassar a marca de 100 mil vítimas (o terceiro foi a Índia).

País mais afetado do mundo, os EUA registraram 2.146 novas mortes nas últimas 24 horas, o maior número desde 6 de maio. O maior número de vítimas (2.609) foi registrado em de 15 de abril.

Os países com mais óbitos são:

O mundo também se aproxima dos 60 milhões de casos, segundo a Johns Hopkins. Os países com mais infectados são:

Estados Unidos: 12,5 milhões Índia: 9,2 milhões Brasil: 6,1 milhões França: 2,2 milhões Rússia: 2,1 milhões Espanha: 1,5 milhão Reino Unido: 1,5 milhão Itália: 1,4 milhão Argentina: 1,3 milhão Colômbia: 1,2 milhão.

Brasil

A pandemia do coronavírus já gerou 6.166.606 infectados desde o seu início. Nas últimas 24 horas, foram registrados 47.898 casos positivos. O número é 54% maior do que o acréscimo de terça, quando foram adicionados às estatísticas 31.100 novos registros. Na terça, o sistema marcava 6.118.708 pessoas com covid-19 desde o início da pandemia.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta quarta. O órgão divulga a cada dia um balanço a partir de informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde.

O número de óbitos para a covid-19 totalizou 170.769. Nas últimas 24 horas, foram registradas 654 mortes, número pouco acima das 630 novas incluídas na terça. Na atualização diária de terça, o sistema marcava 170.115 falecimentos. Ainda há 2.177 óbitos em investigação.

Ainda conforme o balanço do ministério, há 482.990 pacientes em acompanhamento. Outras 5.512.847 pessoas já se recuperaram da doença.