Mundo Homem lança carro contra grade do escritório de Angela Merkel

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

A chanceler Angela Merkel estava no prédio no momento do incidente. (Foto: Reprodução)

Um carro de passeio causou pequenos danos ao bater, nesta quarta-feira (25), no portão do escritório da chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, em Berlim. Segundo testemunhas ouvidas pela agência Reuters e fotos do incidente, o veículo tinha escrito, de um lado, “parem com as políticas de globalização” e, do outro, “seus malditos assassinos de crianças e idosos”.

O responsável, um homem de 54 anos, foi retirado do local de cadeira de rodas, foi detido e está sendo interrogado pela polícia. Segundo um porta-voz das forças de segurança, ainda não está claro se o homem sofre de algum transtorno mental ou se foi motivado por outras razões. De acordo com o Ministério do Interior, ele já era conhecido pelas forças de segurança por um incidente semelhante em 2014.

Em 2014, o mesmo veículo, com a placa do condado de Lippe, no Noroeste alemão, já havia sido lançado contra os portões da Chancelaria, segundo o jornal BZ. Na ocasião, as frases escritas eram “parem com estas mudanças climáticas que matam pessoas” e “Nicole, eu te amo”.

“A chanceler e outros integrantes do governo e funcionários não estiveram em perigo em momento algum”, disse o porta-voz do governo, Steffen Seibert, afirmado que o carro estava em baixa velocidade e não causou grandes danos à grade.

Segundo a Bloomberg, Merkel estava no prédio, uma estrutura pós-moderna construída em frente ao Reichstag, lar do Parlamento alemão, e conduzia uma reunião com integrantes do seu Gabinete.

Movimento antiglobalização

Berlim é ainda lar de um ativo movimento antiglobalização, cujos integrantes frequentemente protestam contra grandes empresas e seus projetos e ocupam imóveis vazios. Não está claro, no entanto, se o responsável pelo incidente desta quarta tem relação com o grupo.

Também não há indícios de que tenha sido um ato terrorista. O continente europeu está em alerta para atentados após oito pessoas serem assassinadas em Paris, Nice e Viena, em ataques sem relação aparente entre si. Na terça-feira (24), a polícia da Suíça identificou como jihadista uma mulher que esfaqueou uma vítima no pescoço e agarrou outra também pelo pescoço em uma loja de departamento em Lugano.

Há quatro anos, um homem que tinha elo com o islamismo radical roubou um caminhão e lançou o veículo em um popular mercado de Natal na capital alemã, matando 11 pessoas e ferindo dezenas.

Prorrogação de restrições

A Alemanha vai estender até o começo de janeiro suas restrições para combater a pandemia de covid-19, entre elas o fechamento de bares e restaurantes e a limitação de participantes em reuniões privadas, anunciou na noite desta quarta a chanceler alemã, Angela Merkel.

“Devemos ainda fazer esforços (…) O número de infecções ainda está em um nível muito elevado”, declarou a chanceler após mais de sete horas de conversas com dirigentes dos 16 Estados alemães.

As restrições tinham sido anunciadas na sessão de novembro passado.

A Alemanha também quer que a União Europeia proíba as temporadas de esqui até 10 de janeiro para evitar novas infecções por covid-19, diz o texto negociado nesta quarta entre Merkel e os estados regionais.

