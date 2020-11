Biden ultrapassou, já no dia seguinte à eleição, o recorde anterior de votos recebidos por um candidato à presidência, que pertencia a Barack Obama (de quem foi vice durante oito anos). Em 2008, a chapa Obama-Biden recebeu 69.498.516 votos.

A marca dos 80 milhões de votos foi atingida após o democrata ter a sua vitória certificada em uma série de estados decisivos: Pensilvânia e Nevada na terça-feira (24), Michigan na segunda (23) e Geórgia na sexta (20).

O presidente eleito tem no momento 80.025.880 votos, segundo contagem da agência de notícias Associated Press. São 6.139.480 votos a mais do que o atual presidente dos EUA, Donald Trump, que recebeu 73.886.400. Com isso, o democrata tem 51,1% dos votos e o republicano, 47,2%.