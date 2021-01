#coronavírus O mundo ultrapassou os 100 milhões de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

Apesar de medidas como bloqueios, toques de recolher e distanciamento social, expansão do vírus foi acelerada nos últimos meses. (Foto: Reprodução)

O mundo ultrapassou 100 milhões de casos registrados de coronavírus nesta terça-feira (26), de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, um marco impressionante enquanto os países se dividem entre a esperança – motivada pelo início da vacinação – e a preocupação – causada pela disseminação de novas variantes do vírus.

Em média, o mundo registra mais de 500 mil novos casos por dia. Especialistas dizem que as estatísticas são subestimadas, já que muitos países enfrentam escassez de testes e não fazem rastreamento de infectados. Da mesma forma, o número de mortes – mais de dois milhões de pessoas em todo o mundo, 420 mil só nos Estados Unidos – é provavelmente muito maior do que o relatado oficialmente.

Os Estados Unidos são o país com mais infecções, com 25.362.794 casos registrados, seguido pela Índia, com 10.676.838, Brasil (8.871.393), Rússia (3.716.228) e Reino Unido (3.700.235).

Os Estados Unidos, atualmente com média de 3 mil mortes por dia, também lideram o ranking de vítimas fatais da covid-19, registrando 423.010 até agora. O país é seguido por Brasil, com 217.664; Índia (153.587); México (150.273); e Reino Unido (100.358).

Apesar de medidas como bloqueios, toques de recolher e distanciamento social, a expansão do vírus foi acelerada nos últimos meses. No final do mês de agosto, haviam sido registrados cerca de 25 milhões de casos, número que dobrou em meados de novembro e dobrou novamente em menos de três meses.

Os dados foram divulgados semanas depois do lançamento das campanhas de vacinação contra o coronavírus em diferentes países e em meio a um pico global nos casos, além da detecção de novas variantes do vírus encontradas no Reino Unido, na África do Sul e no Amazonas.

Ranking de vacinação

Os Estados Unidos também lideram, em números absolutos, o ranking mundial de vacinação contra a covid-19. Em segundo lugar vem a China, com 15 milhões de aplicações, seguida pelo Reino Unido (5,85 milhões), Israel (3,36 milhões) e Emirados Árabes Unidos (2,34 milhões).

O Brasil aparece em 12º lugar no levantamento com 462,2 mil vacinas aplicadas, à frente do Bahrein (144,1 mil) e atrás de México (614,8 mil), França (963,1 mil), Rússia (1 milhão), Itália (1,3 milhão), Índia (1,39 milhão) e Alemanha (1,5 milhão).

Cabe ressaltar que o número de vacinas pode não corresponder necessariamente ao número de pessoas vacinadas, uma vez que já há países aplicando a segunda dose, casos de Reino Unido e Estados Unidos, por exemplo.

