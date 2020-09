A Apple deve lançar um MacBook Air de 12 polegadas como o primeiro notebook com processador ARM. Rumores apontam que o laptop de menos de 1 kg será o primeiro produto da empresa da maçã com o chip próprio da fabricante intitulado de Apple Silicon. A companhia presidida por Tim Cook vai deixar de utilizar chips da Intel em alguns de seus dispositivos para melhorar a eficiência energética dos eletrônicos.

Especulações também dão conta que o novo MacBook trará um processador A14X que tem o codinome “Tonga” e é fabricado pela TSMC em 5 nanômetros. Os chips terão 12 núcleos, sendo oito núcleos de alto desempenho.

A promessa é que os novos MacBooks possam oferecer uma autonomia entre 15 e 20 horas longe das tomadas, o que supera a bateria que dura cerca de 10 horas dos MacBooks de 13,3 lançados em 2020.

Apesar de ainda não ser possível ter ideia de qual nível de desempenho os novos processadores ARM da Apple vão entregar, rumores apontam que os chips superam o desempenho dos processadores Intel utilizados até então. A expectativa é que além do MacBook de 12 polegadas, a Apple também apresente um novo MacBook de 13,3 polegadas com o novo processador ARM, ambos com o Retina Display.

O novo chip A14X Pro, também deve estar presente na próxima geração do iPad Pro, e ainda segundo o relatório obtido, os processadores podem equipar os iMac do próximo ano, trazendo inclusive uma nova solução gráfica. Com isso, os desktops da Apple devem deixar de lado as GPUs da AMD utilizadas em outras gerações.

Vale ressaltar que os rumores não apontaram se os produtos serão da linha Air ou Pro. Recentemente, duas possibilidades foram levantadas. A primeira, revelada pelo site Sonny Dickson, especializado em vazamentos da maçã, aponta para uma unificação de ambos os modelos, criando um único computador – e suas variações. Mas, pouco tempo depois, o analista Ming-Chi Kuo, famoso por adiantar novidades da Apple, revelou que o primeiro notebook com os chips Apple Silicon seria um modelo Pro de 13 polegadas.