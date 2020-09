Divulgado nesta segunda-feira (31), o novo mapa definitivo do distanciamento controlado reduziu drasticamente o número de regiões gaúchas sob bandeira vermelha (alto risco para coronavírus). A semana passada tinha 14 das 21 áreas sob tal status, número que agora é de apenas quatro: Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí e Santa Rosa. O resto está em laranja (risco médio), incluindo Porto Alegre, sem essa cor desde 23 de junho.

Dentre essas quatro regiões em vermelho, duas – Santo Ângelo e Ijuí – já aderiram ao sistema de cogestão (com as prefeituras, prevendo restrições mais brandas que as indicadas na bandeira vigente) e adotam protocolos intermediários. Já o pedido encaminhado de Santa Rosa está sob análise do Comitê de Crise do governo do Rio Grande do Sul.

Também integram o modelo misto Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Taquara, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Santa Rosa. As novas classificações valem entre esta terça (1°) e a segunda-feira da semana que vem (7), sendo que o próximo mapa preliminar será divulgado nesta sexta (5).

O mapa preliminar divulgado na sexta-feira passada (28) mantinha inalterada a bandeira vermelha em dez de 12 regiões. Após a análise dos sete recursos recebidos, foram acatados os apresentados pelas regiões de Passo Fundo e Taquara.

Esta última, assim como Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Palmeira das Missões recebeu nota final “1,50”, ou seja, exatamente no meio entre as nota laranja (“1”) e vermelha (“2”). “Devido ao contexto de estabilização de leitos ocupados por pacientes com Covid-19, foi permitida a bandeira laranja”, detalhou o governo do Estado.

Também nesta segunda-feira, o Gabinete de Crise definiu alguns ajustes nos protocolos:

Drive-in

– Bandeira vermelha: vedado;

– Bandeira laranja: podem funcionar com 75% das vagas, com distanciamento adequado;

– Bandeiras laranja e amarela: o público deve permanecer dentro dos automóveis; a circulação de pessoas só está autorizada para ir aos sanitários, com uso de máscara e fila com distanciamento demarcado.

Academias e afins

– Bandeira vermelha: 25% de trabalhadores e modo de operação presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (mínimo de 16 metros-quadrados por pessoa);

– Bandeira laranja: 50% de trabalhadores e modo de operação presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (mínimo de 10 metros-quadrados por pessoa).

Atividades físicas em piscinas

– Bandeira vermelha: vedado;

– Bandeira laranja: 50% de trabalhadores e atendimento presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (uma pessoa por raia para natação e mínimo de 10 metros-quadrados por pessoa para demais).

Clubes sociais e esportivos

– Bandeira vermelha: pode funcionar com 25% dos trabalhadores e atendimento presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (mínimo de 16 metros quadrados por pessoa);

– Bandeira laranja: 50% trabalhadores e atendimento presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (mínimo de 10 metros-quadrados por pessoa); fica permitida a prática de esportes coletivos com contato exclusivo para atletas profissionais.

Convenções partidárias

– Partidos que desejarem realizar convenções partidárias presenciais para as eleições municipais (prefeito e vereadores) deste ano devem seguir medidas como uso obrigatório de máscara, higienização dos ambientes, ocupação dos assentos ou mesas intercaladas e com distanciamento social entre pessoas no local, independentemente se em local aberto ou fechado.

(Marcello Campos)