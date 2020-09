Saúde conclui distribuição de sedativos a hospitais com ajuda do Exército

A SES (Secretaria da Saúde) e o Exército Brasileiro concluíram nesta segunda-feira (31) a distribuição de medicamentos anestésicos e relaxantes musculares para a realização dos procedimentos de intubação nas UTI (Unidades de Tratamento Intensivo). Desde quinta-feira (27), o 4° Grupamento Logístico do Comando Militar do Sul percorre estradas do Rio Grande do Sul para levar cerca de 34 mil medicamentos a 77 hospitais de todas as regiões do Estado.

É a terceira vez que esse tipo de operação é realizada durante a pandemia. Em julho, foi constatado o risco de escassez dos sedativos, e o governo do Estado distribuiu os medicamentos enviados pelo Ministério da Saúde, auxiliando os hospitais a manter os estoques do chamado “kit intubação”.

Os lotes foram comprados pelo governo federal. A SES definiu os hospitais contemplados e o volume de medicamentos a ser distribuído com base em um relatório semanal realizado junto às instituições hospitalares, no qual consta a quantidade de sedativos em estoque em cada um dos hospitais. Com esta entrega, foram mais de 150 mil unidades de anestésicos e relaxantes musculares distribuídos aos hospitais gaúchos.

A remessa mais recente foi composta pelos medicamentos Dexmedetomidina (8.905 unidades), Rocurônio (9.640 unidades), Suxametônio (6.660 unidades) e Midazolam (8.650 unidades).

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, lembra que a responsabilidade de compra desses remédios é dos próprios hospitais. Porém, diante da pandemia da Covid-19 e da dificuldade de compra desses insumos em todo o País, a SES está buscando alternativas para a sua aquisição a fim de manter os pacientes graves assistidos.

Hospitais que receberam medicamentos:

Aceguá – Hospital da Colônia Nova

Ajuricaba – Associação Hospital Beneficente Ajuricaba

Alegrete – Santa Casa Alegrete

Alvorada – Hospital de Alvorada

Bagé – Hospital Santa Casa de Caridade de Bagé

Bento Gonçalves – Hospital Tacchini

Cachoeira do Sul – Hospital de Caridade e Beneficência

Cachoeirinha – Hospital Padre Jeremias

Camaquã – Fundação Assistencial e Beneficente Camaquã

Canguçu – Hospital de Caridade de Canguçu

Canoas – Hospital Nossa Senhora das Graças

Canoas – Hospital Pronto Socorro de Canoas Dep Nelson Marchezan

Capão da Canoa – Associação Educadora São Carlos – Hospital Beneficente Santa Luzia

Carazinho – Hospital de Caridade de Carazinho

Carlos Barbosa – Hospital São Roque

Caxias do Sul – Hospital Virvi Ramos

Chapada – Sociedade Beneficente Hospital São José

Charqueadas – Associação Hospitalar Vila Nova

Cruz Alta – Associação das Damas de Caridade

Dom Pedrito – Santa Casa de Caridade de Dom Pedrito

Encantado – Beneficência Camiliana do Sul

Espumoso – Hospital Notre Dame São Sebastião

Estância Velha – Hospital Municipal Getúlio Vargas

Esteio – Fundação de Saúde Pública São Camilo

Frederico Westphalen – Sociedade Beneficente do Hospital de Caridade

Garibaldi – Hospital Beneficente São Pedro

Gramado – Hospital Arcanjo São Miguel

Guaíba – Hospital Berço Farroupilha

Ijuí – Associação Hospital Bom Pastor

Lagoa Vermelha – Fundação Araucária

Lajeado – Hospital Bruno Born

Marau – Associação Hospitalar Beneficente de Marau

Montenegro – Hospital Montenegro 100% SUS

Nova Bassano – Hospital Nossa Senhora de Lourdes

Nova Prata – Hospital São João Batista

Novo Hamburgo – Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital Regina

Novo Hamburgo – Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo

Paim Filho – Hospital Santa Terezinha

Palmeira das Missões – Hospital de Caridade Palmeira das Missões

Parobé – Associação Beneficente de Parobé

Passo Fundo – Associação Hospitalar Beneficente Hospital São Vicente de Paulo

Pelotas – Sociedade Portuguesa de Beneficência de Pelotas

Pelotas – Pronto Socorro de Pelotas

Pelotas – Santa Casa de Misericórdia de Pelotas

Portão – Fundação Hospitalar Educacional e Social de Portão

Porto Alegre – Associação Hospitalar Vila Nova

Porto Alegre – Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Porto Alegre – Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

Porto Alegre – Instituto de Cardiologia Porto Alegre

Porto Alegre – Hospital São Lucas PUCRS

Porto Alegre – Hospital Restinga e Extremo-Sul

Porto Alegre – Hospital Divina Providência

Rio Grande – Santa Casa do Rio Grande

Rio Grande – Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr.

Rodeio Bonito – Associação Hospitalar São José

Rosário do Sul – Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora

Santa Cruz do Sul – Hospital Ana Nery Santa Cruz do Sul

Santa Maria – Hospital Casa de Saúde

Santa Rosa – Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa

São Gabriel – Irmandade Santa Casa de Caridade de São Gabriel

São Jerônimo – Hospital de Caridade São Jerônimo

São Leopoldo – Fundação Hospital Centenário

São Luiz Gonzaga – Hospital São Luiz Gonzaga

São Sebastião do Caí – Associação Congregação de Santa Catarina Hospital Sagrada Família

Sapiranga – Sociedade Beneficente Sapiranguense

Soledade – Hospital de Caridade Frei Clemente

Taquara – Hospital Bom Jesus

Taquari – Hospital São José

Tenente Portela – Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio

Torres – Hospital Nossa Senhora dos Navegantes

Três Coroas – Fundação Hospitalar dr. Osvaldo Diesel

Três de Maio – Associação de Literatura e Beneficência Hospital São Vicente de Paulo

Três Passos – Hospital de Caridade de Três Passos

Tupanciretã – Hospital de Caridade Brasiliana Terra

Vacaria – Hospital Nossa Senhora da Oliveira

Venâncio Aires – Hospital São Sebastião Mártir

Viamão – Instituto de Cardiologia – FUC.