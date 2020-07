Rio Grande do Sul O novo mapa do distanciamento controlado mantém o Rio Grande do Sul com oito regiões sob bandeira vermelha

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Bandeiras entram em vigor nesta terça-feira. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

Após a avaliação de 49 recursos enviados por prefeituras e associações, o governo do Rio Grande do Sul divulgou o novo mapa definitivo do sistema de distanciamento controlado para combate à pandemia no Estado. A configuração entra em vigor nesta terça-feira (28) e mantém por uma semana as mesmas oito regiões da semana anterior sob bandeira vermelha (alto risco de coronavírus).

São elas: Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Caxias do Sul, grupo que abrange 252 municípios (63,6% do território gaúcho) e 7.199.738 habitantes.

Outras seis áreas, totalizando 119 cidades, voltaram à cor laranja (risco médio), desde que atendam a diretrizes como manter atualizadas as suas bases de dados sobre a pandemia: Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Bagé.

O mapa definitivo com a classificação de todas as regiões e os respectivos protocolos recomendados podem ser acessados no site oficial www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

No mapa preliminar divulgado na sexta-feira, 14 regiões haviam sido classificadas com alto risco epidemiológico. Após analisar os pedidos de reconsideração, o Gabinete de Crise aceitou as apelações de representantes de seis regiões do mapa, resultando em 12 regiões com bandeira laranja.

O governo do Estado decidiu acatar o pedido de reconsideração de Bagé e Pelotas, cujo recurso foi encaminhado pelo município para toda a região, e das associações regionais de Cruz Alta, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa e Santo Ângelo.

Já os recursos apresentados pelas regiões de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões e Passo Fundo foram indeferidos e a bandeira vermelha continua, por terem apresentado alto nível de ocupação dos leitos e de propagação do contágio.

Assim, elas se juntam a Capão da Canoa, Taquara, Canoas e Porto Alegre, que já estavam em vermelho, e seus representantes não apresentaram pedido de reconsideração.

Para Eduardo Leite, o fato de aceitar os pedidos mostra que o sistema é flexível e resistente: “Tendo em vista as resistências em todo o País em relação ao distanciamento social, se não tivéssemos predisposição ao diálogo estaríamos diante de algo que geraria maiores contestações. Sabemos que as pessoas estão cansadas e que há uma demanda econômica relevante, mas essas medidas estão significando menor circulação de coronavírus e outros vírus, e que estão ajudando a reduzir a velocidade de crescimento.

Isolamento

As informações foram divulgadas pelo próprio governador, por meio de transmissão ao vivo na internet. Desde a sexta-feira passada, ele cumpre quarentena na ala residencial do Palácio Piratini, no Centro Histórico de Porto Alegre, logo após receber teste positivo para Covid-19.

Desde então, mantém os compromissos oficias de modo virtual, sem contato com assessores. Ele relatou ter manifestado sintomas leves, como cansaço e dor de cabeça, e que está tomando analgésicos comuns. Também comentou outros detalhes de sua rotina, que tem duração de pelo menos 14 dias:

“Mesmo tomando muito cuidado, acabei, em algum momento, vulnerável a contrair o vírus. Graças aos cuidados que adotamos, a maior parte das pessoas ao meu redor não sofreram contágio e isso é uma boa demonstração de que, com protocolos, podemos ter o funcionamento de muitas atividades. Por isso, rogo a toda a população que mantenha os cuidados para que possamos diminuir o contágio. Se a velocidade de internações continuar crescendo, poderemos observar restrições maiores”.

(Marcello Campos)

