Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Ambas as áreas voltaram à bandeira laranja (risco médio de contágio). (Foto: Divulgação/SES)

Implementado em 10 de maio no Rio Grande do Sul, o sistema de Distanciamento Controlado teve a sua quarta fase divulgada neste sábado (30), mantendo o predomínio de áreas do mapa gaúcho sob bandeira laranja – risco médio de contágio por coronavírus. O destaque foi a piora do status da epidemia nas regiões de Capão da Canoa (Litoral Norte) e Uruguaiana (Fronteira Oeste), antes indicadas pela cor amarela (risco baixo).

Ambos os municípios haviam apresentado melhora no levantamento anterior, evoluindo de laranja para amarelo. No entanto, nos últimos sete dias, as hospitalizações confirmadas por Covid-19 e as internações em UTI por SRAG (síndrome respiratória aguda grave) aumentaram nas duas regiões.

Na região de Capão da Canoa (formada por 23 municípios no modelo de distanciamento), o fato predominante para a mudança foi o número de novas hospitalizações por SRAG associada à Covid-19 nos últimos 14 dias. Além disso, houve piora em três indicadores decisivos, incluindo o número de hospitalizações por coronavírus (saltou de zero para oito) e de internações em leitos de UTI por SRAG (subiu de dois para 12).

Já na região de Uruguaiana (11 municípios na divisão em vigor) apresentou piora em quatro indicadores, ao mesmo tempo em que obteve melhora em outros dois. Houve crescimento de quatro para dez hospitalizações confirmadas por Covid-19 e aumento de sete para dez casos envolvendo internação em UTI nos últimos 14 dias.

Situação geral

As novas bandeiras e seus respectivos protocolos que regram o funcionamento de mais de 100 atividades econômicas entram em vigor nesta segunda-feira (1° de junho) e valem até o próximo domingo. A boa notícia é que, pela terceira semana consecutiva, o Estado permanece sem bandeira vermelha (risco alto) ou preta (altíssimo), conforme detalhado em distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

A partir de agora, o site também disponibilizará o levantamento divulgado na rodada anterior, permitindo acompanhar a evolução de cada cidade ou região. Com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos sete dias, por local de residência do paciente, aparecem são Porto Alegre (74), Caxias do Sul (59), Passo Fundo (32) e Lajeado (23).

Como funciona

Com base em evidências científicas e análise de dados, o modelo de Distanciamento Controlado tem por objetivo equilibrar a prioridade de preservação da vida com uma retomada econômica responsável. Para isso, o governo dividiu o Estado em 20 regiões e mapeou 105 atividades econômicas.

A partir de um cálculo que leva em conta 11 indicadores, segmentados em dois grupos (propagação do vírus e capacidade de atendimento de saúde), foi determinada a aplicação de regras (“protocolos”) mais ou menos restritas para cada segmento, de acordo com o risco calculado para cada região.

Conforme o resultado do cruzamento de dados divulgados de forma transparente, cada local recebe uma bandeira nas cores amarela (risco baixo), laranja (risco médio), vermelha (risco alto) ou preta (risco altíssimo). O monitoramento dos indicadores de risco é semanal, e a divulgação das bandeiras ocorre aos sábados, com validade a partir da semana seguinte.

(Marcello Campos)

