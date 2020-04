Brasil O novo ministro da Saúde disse que o governo vai distribuir 272 respiradores a Estados

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

Ministério Público do Rio investiga se respiradores comprados pela Secretaria de Saúde foram superfaturados. (Foto: Reprodução)

O ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou em uma rede social neste sábado (25) que o governo recebeu 272 respiradores fabricados no Brasil e começou a enviar os equipamentos aos Estados. Segundo ele, serão 14.100 respiradores no total, utilizados em casos graves do novo coronavírus.

O ministro afirmou que o Amazonas já recebeu 35 respiradores e deve receber mais 20. O Estado é um dos mais afetados pela pandemia, com 3.635 casos confirmados da doença e 287 mortes, segundo o balanço da Secretaria de Saúde do Amazonas deste sábado.

O Paraná também deve receber mais cinco respiradores, além dos 15 já entregues. Os outros Estados contemplados foram Amapá (25), Ceará (45), Espírito Santo (10), Pará (20), Piauí (20), Rio de Janeiro (40) e Santa Catarina (17). “Com isso, estamos equipando melhor os hospitais para receber os pacientes com Covid-19”, afirmou no Twitter.

De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil tem 52.995 infectados com a Covid-19 e 3.670 mortes provocadas pela doença.

Teich disse que o ministério vai enviar nos próximos dias quase 1 milhão de testes rápidos para os estados, chegando a um total de 3 milhões. De acordo com ele, essa medida é “fundamental para respostas mais assertivas ao Covid-19”.

Em seu discurso de posse, o oncologista defendeu a necessidade de ampliar a testagem para a doença no Brasil, mas já ressaltou mais de uma vez que não haverá exames para toda a população.

Segundo Teich, o até o fim da semana, o governo federal terá entregue também 79 milhões de equipamentos de proteção individual (EPIs), utilizados para proteger profissionais de saúde da doença.

Aumento de 173%

A cidade de São Paulo registrou um aumento de 173% nos óbitos confirmados por coronavírus em duas semanas. O aumento ocorreu entre os dias 9 e 24 de abril e foi divulgado neste sábado (25) em boletim epidemiológico da Prefeitura de São Paulo.

O boletim mostra ainda que, de quinta (23) para sexta (24), o aumento nos casos confirmados de Covid-19 em São Paulo foi mais que o dobro do verificado no Brasil, no Estado de São Paulo e no mundo.

A variação em relação ao dia anterior foi de 3,7% no mundo, de 6,5% no Estado de São Paulo, de 7,6% no Brasil e de 17% na capital paulista.

O aumento nas mortes, no entanto, foi menor na capital paulista entre quinta e sexta, em comparação com os outros locais. Houve aumento de 8% nos óbitos confirmados na cidade de um dia para o outro. No Estado, o aumento foi de 12,4% e, no Brasil, o crescimento foi de 10,8%. No mundo inteiro, as mortes pela doença cresceram 3,4% em um dia.

