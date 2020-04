Brasil Mega-Sena acumula e pagará R$ 42 milhões no próximo sorteio

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

Mega-Sena 2255 deixou prêmio acumulado para a próxima semana. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mega-Sena 2255 deixou prêmio acumulado para a próxima semana.(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Ninguém levou o prêmio máximo do concurso 2255 da Mega-Sena, realizado no sábado (25). As seis dezenas sorteadas em São Paulo foram 15-20-39-41-49-57.

Como não houve bilhetes vencedores, o prêmio, que era de R$ 37 milhões, acumulou e será de R$ 42 milhões no próximo sorteio.

Já a faixa da quina contou com 25 apostas vencedoras, que receberão R$ 93.534,52. A quadra teve 2.144 apostas, que levarão R$ 1.558,07.

