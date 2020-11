Magazine O pai de Neymar está namorando a mãe de um jogador “parça” do filho

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

A namorada de “Neypai” é bastante discreta nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)

Não é só Neymar que está vivendo um romance — com a funkeira Gabily. O pai do jogador também está num relacionamento, só que com Mariane Bernardi, de 44 anos. O namoro já dura pelo menos desde o início do ano e foi aprovado pelo craque e a irmã Rafaella. Nadine Gonçalves, a “Neymãe”, também conhece a eleita do ex-marido, de 55 anos.

Mariane, na verdade, não era uma estranha para a família. Ela é mãe do jogador de futebol Andrei, de 21 anos, que, por sua vez, é “parça”de Neymar. A loira é de Santa Catarina e foi vista em público com “Neypai” em julho, assistindo à final da Copa da França (quando o PSG enfrentou o Saint-Étienne).

A relação da madrasta de Neymar com a família do atacante está tão boa que ela esteve no último domingo (22) na live beneficente que a enteada Rafaella organizou na mansão da família, em Alphaville, São Paulo. E não foi só ela. No evento também estava a funkeira Gabily, atual affair de Neymar. Ou seja, tudo em família! As duas posaram juntas, mostrando entrosamento. “Amo, estava com saudade”, escreveu Gabily na legenda da foto publicada nos stories do Instagram. A namorada de “Neypai” é bastante discreta nas redes sociais. Não tem perfil no Facebook e pouquíssimos seguidores no Instagram, entre eles, a enteada Rafaella, Gil Coelho e Jota Amâncio, melhores amigos de Neymar. A assessoria de “Neypai” confirma que o empresário teve um romance com Mariane Bernardi (que estava na live de Rafaella), mas que ele está solteiro há um tempo.

