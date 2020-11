“Adele parecia incrível antes da transformação e ela parece incrível agora”, disse Rihanna. “Você pode ver como ela parece feliz. É óbvio que a transformação foi para ela e não para impressionar ninguém; e estou muito feliz que minha amiga pareça tão confiante e contente.”

A estrela de Barbardos, de 32 anos, ainda contou que esteve na cerimônia Brit Awards, em 2012, para “perseguir Adele”. “Não foi por causa dos prêmios ou da performance. Foi só para vê-la novamente.Ela não conhece a profundidade do meu afeto. Ela não tem ideia. O álbum 21 falou muito comigo.”

Segredos

Para descobrir como Adele perdeu peso, a revista americana “US Weekly” conversou com a médica Dominique Fradin-Read, uma das responsáveis pela mudança de silhueta da inglesa. Para ela, não se trata apenas de exercícios físicos. O emagrecimento da estrela tem a ver com uma transformação no estilo de vida. “Começo dizendo aos meus pacientes que, quando se trata de perda de peso, dieta e exercício, por si só, não serão suficientes na maioria dos casos”, contou a medica à publicação. “É por isso que muitos pacientes, perderam um pouco de peso, mas recuperaram tudo e muitas vezes ganharam ainda mais.”