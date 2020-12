O papa Francisco aparentemente acrescentou sua reprovação a um presépio pouco ortodoxo montado na praça de São Pedro, ao direcionar, no domingo (20), visitantes a exibições mais tradicionais nas proximidades.

Em sua mais recente benção dominical e discurso antes do Natal, Francisco também afirmou que o dia sagrado que marca o nascimento de Jesus foi “sequestrado” pelo consumismo.

Falando da sua janela para a praça, Francisco duas vezes pediu que as pessoas visitassem uma exibição debaixo da colunata da praça, onde estão 100 pequenos presépios tradicionais.

Não fez menção ao presépio principal montado no centro da praça, formado por estátuas que incluem um astronauta e um personagem parecido com Darth Vader, de Star Wars.

O presépio recebeu críticas contundentes da mídia e dos visitantes, muitos dos quais expressaram emoções que foram de confusão a desprezo.

Em seu discurso, Francisco também alertou contra o “frenético” consumismo durante a temporada de Natal, pedindo que as pessoas se lembrem daqueles que não têm nada.

“O consumismo sequestrou o Natal de nós”, disse. “Não há consumismo na manjedoura de Belém. O que há é realidade, pobreza e amor.”

“Nesta catequese, no período que antecede o Natal, gostaria de oferecer alguns pontos de reflexão em preparação para a celebração do Natal. Na Liturgia da Noite ressoará o anúncio do anjo aos pastores: ‘Não tenham medo! Eu anuncio para vocês a Boa Notícia, que será uma grande alegria para todo o povo: hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: vocês encontrarão um recém-nascido, envolto em faixas e deitado na manjedoura’.”

Com estas palavras o papa Francisco iniciou a catequese da Audiência Geral, desta quarta-feira (23), sobre o Natal, realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico.

Segundo o papa, “o Natal nos convida a refletir, por um lado, sobre a dramaticidade da história, em que homens e mulheres, feridos pelo pecado, procuram incessantemente a verdade, a misericórdia e a redenção; e, por outro, sobre a bondade de Deus, que veio ao nosso encontro para nos comunicar a Verdade que salva e para nos tornar participantes da sua amizade e da sua vida. Este é um dom de graça. Isto é pura graça. Sem merecimento nosso. Tudo é graça. Recebemos este dom de graça através da simplicidade e da humanidade do Natal, e ele pode remover dos nossos corações e das nossas mentes o pessimismo que hoje se difundiu por causa da pandemia”.