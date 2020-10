No próprio Vaticano houve um pico: quatro membros da Guarda Suíça, corporação de elite que usa roupas coloridas e é responsável por proteger o papa, testaram positivo para covid-19.

Evento

O papa, assim como os demais líderes religiosos presentes, retirou sua máscara quando leu seu discurso, mas a colocou novamente ao terminar de falar.

Toque de recolher

A exemplo do que já foi feito em Paris e mais oito cidades da França, as regiões italianas da Lombardia, no Norte, e da Campânia, no Sul, implementarão um toque de recolher nesta semana, após o aumento de casos da covid-19.

A ideia inicial do governador da região da Campânia, Vincenzo De Luca, era aplicar a medida no último fim de semana de outubro, mas ela será antecipada para esta sexta-feira. O governo está preparando o decreto que será enviado para aprovação do governo federal — o que deve acontecer.

Apesar de decretar o toque de recolher, que irá vigorar entre às 23h e as 5h, De Luca autorizará o retorno das aulas para os estudantes das escolas primárias, segundo o jornal italiano La Repubblica.

Ainda segundo o La Repubblica, é esperado que, apesar de a circulação de pessoas ser proibida durante o toque de recolher, além de serviços não essenciais precisarem fechar, deve haver exceções para cidadãos que precisem sair de casa por motivos de trabalho e de saúde, por exemplo.

“Queríamos começar [o toque de recolher] no último fim de semana de outubro, mas vamos começar agora. As atividades e a mobilidade serão interrompidas às 23h para conter a onda de contágio. Às 23h de sexta-feira tudo fecha na Campânia, como também foi implementado na Lombardia”, disse De Luca.

No caso da Lombardia, a medida já foi decretada e passará a vigorar nesta quinta-feira (22), também valendo das 23h às 5h. Ela foi proposta pelo governador da região, Attilio Fontana, e por várias prefeitos, entre eles Giuseppe Sala, de Milão, diante do crescimento de casos do novo coronavírus.

A imprensa italiana noticiou também que a região de Piemonte irá publicar um decreto que vai determinar o fechamento dos centros comerciais no fim de semana. A medida não afetará os estabelecimentos de alimentação e farmácias.