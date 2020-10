Mundo Regiões italianas da Lombardia e da Campânia decidem impor toque de recolher para conter a disseminação do coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Em toda a Itália, desde o início da pandemia, já foram registrados 434.449 casos de covid-19 e 36.705 mortes. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A exemplo do que já foi feito em Paris e mais oito cidades da França, as regiões italianas da Lombardia, no Norte, e da Campânia, no Sul, implementarão um toque de recolher nesta semana, após o aumento de casos da covid-19.

A ideia inicial do governador da região da Campânia, Vincenzo De Luca, era aplicar a medida no último fim de semana de outubro, mas ela será antecipada para esta sexta-feira. O governo está preparando o decreto que será enviado para aprovação do governo federal — o que deve acontecer.

Apesar de decretar o toque de recolher, que irá vigorar entre às 23h e as 5h, De Luca autorizará o retorno das aulas para os estudantes das escolas primárias, segundo o jornal italiano La Repubblica.

Ainda segundo o La Repubblica, é esperado que, apesar de a circulação de pessoas ser proibida durante o toque de recolher, além de serviços não essenciais precisarem fechar, deve haver exceções para cidadãos que precisem sair de casa por motivos de trabalho e de saúde, por exemplo.

“Queríamos começar [o toque de recolher] no último fim de semana de outubro, mas vamos começar agora. As atividades e a mobilidade serão interrompidas às 23h para conter a onda de contágio. Às 23h de sexta-feira tudo fecha na Campânia, como também foi implementado na Lombardia”, disse De Luca.

No caso da Lombardia, a medida já foi decretada e passará a vigorar nesta quinta-feira (22), também valendo das 23h às 5h. Ela foi proposta pelo governador da região, Attilio Fontana, e por várias prefeitos, entre eles Giuseppe Sala, de Milão, diante do crescimento de casos do novo coronavírus.

A imprensa italiana noticiou também que a região de Piemonte irá publicar um decreto que vai determinar o fechamento dos centros comerciais no fim de semana. A medida não afetará os estabelecimentos de alimentação e farmácias.

A Itália registra um forte aumento de casos de covid-19, com mais de 10 mil casos por dia desde sexta-feira (16). Muitas dessas novas infecções estão ocorrendo na Lombardia, a região mais afetada desde o início da pandemia, em fevereiro e março.

Considerada o motor econômico da Itália junto com as regiões do Vêneto e da Emilia-Romanha, a Lombardia registrou, nesta terça-feira (20), 2.023 novos casos dos 10.874 de toda a Itália.

De 12 a 19 de outubro, o número de pacientes internados em hospitais da Lombardia aumentou 145%. Já a quantidade em terapia intensiva cresceu 126%. Para as autoridades, uma das causas do aumento das infecções são as festas, as reuniões sociais noturnas e os deslocamentos que não podem ser controlados.

Em toda a Itália, desde o início da pandemia, já foram registrados 434.449 casos de covid-19 e 36.705 mortes, segundo dados divulgados nesta terça pelo Ministério da Saúde.

Espanha

O governo da Espanha está considerando decretar novas medidas restritivas nas regiões mais atingidas pela segunda onda do novo coronavírus — como Madri —, incluindo toques de recolher, segundo informou o ministro da Saúde, Salvador Illa, nesta terça.

O país deve ultrapassar um milhão de infecções esta semana e várias regiões já aumentaram as medidas restritivas nos últimos dias. Entre sexta e segunda-feira já foram mais cerca de 38 mil casos, elevando o total para 974.449. Também ocorreram mais 217 mortes, chegando a 33.992 desde o início da pandemia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo