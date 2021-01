Esporte O Paris Saint-Germain anuncia Mauricio Pochettino como o novo treinador da equipe

O técnico assinou um contrato com o clube francês até junho de 2022. (Foto: Reprodução/ Twitter PSG)

A diretoria do Paris Saint-Germain anunciou no sábado (2) o novo treinador do clube. É o argentino Mauricio Pochettino, que já vinha sendo especulado desde a demissão do alemão Thomas Tuchel. O técnico assinou um contrato com o clube francês até junho de 2022, com a opção de extensão por mais um ano.

“Estou extremamente feliz e honrado de ser o novo técnico do Paris Saint-Germain. Agradeço à direção do clube pela confiança dada. Este clube sempre teve um lugar especial no meu coração. Volto ao PSG com muita ambição e humildade, com muita vontade de trabalhar com alguns dos melhores jogadores do mundo. O time tem potencial fantástico e vou fazer de tudo para dar à equipe a identidade ofensiva que os torcedores amam”, afirmou Pochettino, em declarações publicadas pelo PSG em seu site oficial e nas redes sociais.

Agora técnico do time, o argentino já foi jogador do Paris Saint-Germain entre 2001 e 2003. Nesse período ele conquistou a Copa Intertoto, competição de clubes que não se classificavam para a Liga dos Campeões ou para a Copa da Uefa (atualmente Liga Europa). Seu primeiro compromisso será na quarta-feira (6) contra o Saint-Étienne, fora de casa, pela 18.ª rodada do Campeonato Francês.

Pochettino estava sem clube desde a demissão do Tottenham, em novembro de 2019, após mais de cinco anos de trabalho. Ele seguiu em Londres para acompanhar a carreira do filho, Maurizio, que atua no time sub-19 do Tottenham. O Paris Saint-Germain será sua quarta equipe na carreira de técnico, que começou no Espanyol, em 2009. Ele não tem títulos no currículo como treinador.

Uma de suas prioridades é colaborar para as renovações de contrato com os atacantes Mbappé e Neymar, cujas negociações estão em andamento. Outra é amenizar o ambiente pesado no vestiário. O clube ressaltou o passado de Pochettino como jogador do time parisiense. “É uma figura histórica do Paris Saint-Germain, cujo ex-zagueiro usou as cores e a braçadeira de capitão com muito caráter e espírito coletivo”, disse.

Coronavírus

Os jogadores do Paris Saint-Germain se reapresentaram no domingo (3) no CT do clube, nos arredores de Paris, para retomarem os trabalhos após a folga para os festejos de final de ano. Antes da atividade em campo, todos se reuniram no auditório para conhecerem o novo técnico, o argentino Mauricio Pochettino, que já tem uma baixa no dia seguinte à sua contratação. A direção anunciou nas redes sociais que um atleta foi diagnosticado com o novo coronavírus.

Conforme o protocolo das autoridades de saúde francesas para a prática do esporte profissional no país, todo o elenco do Paris Saint-Germain realizou os testes para a covid-19. De acordo com a direção do clube, o jogador, que não teve o nome revelado, foi imediatamente isolado e passará pelo processo de reabilitação da doença.

Em setembro, pelo menos sete jogadores do clube francês foram diagnosticados com a covid-19 – entre eles, os brasileiros Neymar e Marquinhos. No mesmo mês, o atacante Kylian Mbappé também passou por testes que apontaram resultado positivo para o novo coronavírus. O goleiro costarriquenho Keylor Navas e os argentinos Leandro Paredes, Ángel di María e Mauro Icardi estiveram entre os contaminados.

