Esporte Vanderlei Luxemburgo abre mão de salário em troca de bônus se o Vasco não cair

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O novo vínculo do treinador terá algumas particularidades. (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama)

No último dia de 2020, o Vasco anunciou o retorno de Vanderlei Luxemburgo ao clube carioca. De acordo com informações, o novo vínculo do treinador terá algumas particularidades. O Professor não terá remuneração fixa e ganhará um bônus, caso o Cruzmaltino permaneça na Série A.

Os valores que serão pagos em caso de permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro ainda não são revelados pelas partes. Vanderlei Luxemburgo tem contrato com o Vasco até fevereiro de 2021.

Luxemburgo assume o Vasco com a equipe carioca na zona de rebaixamento do Brasileirão com 28 pontos. O Cruzmaltino terá 12 partidas até o fim do Campeonato. Em 2019, ele assumiu quando a equipe carioca estava na última colocação e terminou o torneio em 12º lugar.

Na primeira passagem, Vanderlei Luxemburgo comandou o Vasco em 34 jogos. Ao todo foram 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Ele será o quarto treinador do Cruzmaltino na temporada. Abel Braga, Ramón Menezes e Ricardo Sá Pinto treinaram a equipe carioca.

O Vasco também anunciou oficialmente a contratação do seu novo diretor executivo do Departamento de Futebol Profissional. Trata-se de Alexandre Pássaro, que estava no São Paulo desde janeiro de 2015 e exerceu o cargo de Gerente Executivo de Futebol do Tricolor Paulista do final de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2020.

No Tricolor Paulista, o profissional foi um dos responsáveis pela modernização do Departamento de Futebol do São Paulo, que incluiu a criação do setor de Análise de Mercado e desenvolvimento da Análise de Desempenho, integração da área de saúde, criação de software de gestão interna, desenvolvimento e implantação de processos internos de gestão do departamento e criação, implantação e fixação da política contratual de atletas da base.

Durante sua passagem pelo atual líder do Campeonato Brasileiro, ele conduziu as principais negociações do clube, com nomes como: Daniel Alves, Hernanes, Bruno Alves, Tiago Volpi e Juanfran. Por outro lado, o dirigente também esteve à frente das saídas de David Neres, Antony, Luiz Araujo, Lucas Pratto, entre outros atletas.

Treino

Vanderlei Luxemburgo comandou no sábado (2) seu segundo treinamento do Vasco desde que teve seu retorno oficializado. E o trabalho foi integral, já que os atletas voltaram a campo. A primeira sessão do dia teve ênfase na parte física.

A atividade foi feita sob orientação de Antônio Mello, coordenador de preparação física do Vasco, e Daniel Félix (preparador). Depois de cumprirem protocolos fisiológicos e participarem de atividades na academia, os jogadores foram para o gramado e se dividiram em cinco grupos.

Os atletas foram submetidos a quatro circuitos com ênfase no ganho de força e potência. Um deles, porém, também priorizou a posse de bola e a marcação sob pressão. Terminada a atividade, Luxemburgo reuniu os atletas no gramado e conversou com eles. O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (7), às 21h, contra o Atlético-GO, fora de casa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte