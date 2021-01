Esporte Em início das tratativas de renovação, Geromel se reapresenta com restante do elenco nesta segunda

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Depois de iniciar conversas para sua renovação, Geromel irá se reapresentar nesta segunda-feira (04) junto do restante do elenco no CT Presidente Luiz Carvalho após uma folga de quatro dias. Geromel se recupera de lesão muscular na coxa esquerda sentida ainda no primeiro tempo do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo.

O zagueiro de 35 anos tem vínculo até o final de 2021 com o clube. As conversas ainda estão em estágio inicial. Ainda há de serem definidos os valores do novo contrato, assim como o período do vínculo. Mas há otimismo em um acerto rápido e tranquilo, pela boa relação entre as partes e o status do jogador no clube.

Pedro Geromel soma 292 jogos pelo Grêmio, com 14 gols marcados. O atleta se tornou ídolo pelo bom futebol e pela liderança nos principais títulos do clube nos últimos anos, estando presente nas conquistas de Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Gaúcho (3x). Geromel neste tempo se consolidou como um dos melhores zagueiros do país, estando presente na Seleção Brasileira e inclusive estando no plantel que disputou a Copa do Mundo na Rússia em 2018. O valor de mercado do atleta está na casa dos 2,50 mi. €.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

